Chp Tbmm Grup Toplantısı



GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU: “O, KIBRIS\'TA SOYDAŞLARIMIZ KATLEDİLİRKEN, KIBRIS\'A GİDİP, BARIŞI SAĞLAYAN LİDERDİR. O BİR MÜCADELE İNSANIDIR”



TBMM, 6 Kasım 18 : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit için “O Mustafa Kemal Atatürk\'ün bütün ilkelerini içselleştirmiş bir kişidir. O, Kıbrıs\'ta soydaşlarımız katledilirken, Kıbrıs\'a gidip, barışı sağlayan liderdir. O bir mücadele insanıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada,Bülent Ecevit\'i ölümünün 12\'nci yılında andıklarını ifade etti ve Ecevit\'in bütün varlığını Türk halkına adamış bir lider olduğunu, çağdaş Türkiye\'nin inşası için mücadele ettiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"O, ister Türkiye\'de ister yurt dışında olsun soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak için her türlü kararı hiç kimseye danışmadan, kimseye boyun eğmeden yerine getiren biridir. Çünkü o Mustafa Kemal Atatürk\'ün bütün ilkelerini içselleştirmiş bir kişidir. O, Kıbrıs\'ta soydaşlarımız katledilirken, Kıbrıs\'a gidip, barışı sağlayan liderdir. O bir mücadele insanıdır, o dönem dönem eleştirildi, \'milliyetçi değildir\' diye, ama hiç kimsenin en ufak bir endişesi dahi yoktur. Kıbrıs\'a çıktığında engel oldular, ambargo uygulandı, ama o hiç kimseye boyun eğmedi. Onun milliyetçilik anlayışı, Akdeniz\'in sularında, Kıbrıs\'taki Beşparmak Dağları\'nda yazılıdır. Onun milliyetçilik anlayışı afyon tarlalarındaki milliyetçilik anlayışıdır. Hiç kimseye gitmedi, özür dilemedi. Irak\'ın Amerikalılar tarafından işgal edilmesine veya müdahale edilmesine her seferinde karşı çıktı. Eğer bugün Orta Doğu\'da yaşanan bu derin dramlar varsa 16 yıldır iktidarda olanların yol açtığı dramlardır."

(AA/ÖZ/ŞEB)

