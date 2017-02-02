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02 Şubat 2017 Perşembe 12:55

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ab Üyesi Ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle Kıbrıs Konusunun Da Ele Alındığı Bir Görüşme Yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ab Üyesi Ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle Kıbrıs Konusunun Da Ele Alındığı Bir Görüşme Yaptı
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Ankara, 2 Şubat 17 (.): CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

AA’ya göre, görüşmenin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ortak basın açıklaması yaptı.

Öztürk Yılmaz konuşmasında, "Toplantımızda özellikle anayasa değişikliği, referandum süreci, CHP'nin izleyeceği strateji, Türkiye'nin komşularıyla ve AB ile olan ilişkileri, Suriye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Kıbrıs konularına değindik. Çok açık ve kapsamlı bir değerlendirme yaptık" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin gündeme geldiği toplantıda, Kılıçdaroğlu, 23 ve 24. fasılları açmayan, Annan Planı'ndan sonra Kıbrıs konusunda farklı bir tutum sergileyen AB'nin çifte standart uyguladığını vurguladı.

(ID/HÖ)

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