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Chp Cumhurbaşkanı Adayını Cuma Açıklayacak

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Chp Cumhurbaşkanı Adayını Cuma Açıklayacak

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

01 Mayıs 2018 Salı 08:28
Chp Cumhurbaşkanı Adayını Cuma Açıklayacak
CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Ankara, 1 Mayıs 18 : CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00\'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu\'nda açıklayacaklarını bildirdi.
Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı.
Dün bir maden işçisinin iş cinayetine kurban gittiğini ifade eden Tezcan, iş cinayetlerinin arttığı, önlenemediği bir dönemde emek bayramını kutladıklarını söyledi.
Tezcan, emeğin hak ettiği saygıyı gördüğü bir Türkiye ve dünya dilediklerini dile getirdi.
"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"
Bülent Tezcan, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere yönelik, herkesin CHP\'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını merak ettiğine değinerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye\'de bir yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Ben burada cumhurbaşkanı adayı ismi açıklamayacağım ama bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00\'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu\'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz."
Tüm Türkiye\'nin 4 Mayıs Cuma günü CHP\'nin adayını öğreneceğini anlatan Tezcan, parti örgütlerinin heyecanla o günün hazırlığını yaptığını aktardı.
"Kulis bilgisi aramanıza gerek kalmasın diye ne zaman açıklanacağını şimdiden duyuyoruz." diyen Tezcan, "Cuma gününü bekleyin. Daha erken değil, daha geç de değil. Cuma günü saat 10.00\'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda cumhurbaşkanımız açıklanacak. Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun, güzel şeyler yaşayacağız." ifadesini kullandı.
"ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ"
Parti grup toplantısının olup olmayacağının, grup kararının alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Tezcan, CHP grubunun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na tam yetki verdiğini anımsattı.
Bu nedenle teknik ve hukuki olarak buna gerek duyulmadığını ifade eden Tezcan, grup kararının alınıp alınmayacağının Genel Başkan Kılıçdaroğlu\'nun takdirinde olduğunu, parti grubunun oy birliğiyle Kılıçdaroğlu\'na bu konuda yetki verdiğini bildirdi.
Tezcan, partilerle anlaşma sağlanıp sağlanamadığının, ittifak duyurusunun yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves, başarısız kalacak. Demokrasi güçleri sandıkta, birlikte, bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin, "Bir uzlaşı sağlandı mı?" sorusuna Tezcan, "Önemli bir noktadayız." yanıtını verdi. 
(AA/AK/HÖ)
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