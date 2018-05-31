banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101451
ALTIN
189.768
DOLAR
4.5296
STERLİN
6.0108
EURO
5.2836
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Çalıntı haberler yarıda.
Ercan'da amfetamin
ERCAN'DA AMFETAMİN
Dilek 4 yıl hapis yatacak
DİLEK 4 YIL HAPİS YATACAK
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...
400 Bin TL talihlisi ortada...
banner282
Flaş Haber
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Kapat

CHP ve HDP'nin İstanbul planı

Batuhan Yaşar, CHP ve HDP'nin İstanbul'u üst olarak belirlediğini ve bir plan içinde çalışacaklarını yazdı.

CHP ve HDP'nin İstanbul planı

Batuhan Yaşar, CHP ve HDP'nin İstanbul'u üst olarak belirlediğini ve bir plan içinde çalışacaklarını yazdı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:26
CHP ve HDP'nin İstanbul planı

CHP ve HDP'nin İstanbul planı

Batuhan Yaşar, CHP ve HDP'nin İstanbul'u üst olarak belirlediğini ve bir plan içinde çalışacaklarını yazdı.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken partiler arasında yapılan ittifaklar dikkat çekiyor.



Bazı partiler kamuoyu önünde ittifak yaptıklarını açıklarken, bazı partiler ise kapalı kapılar ardından ittifak çalışmalarını sürdürüyor.

CHP ile HDP'nin ittifkı ise açıklanan listelerin ardından net bir şekilde ortaya çıktı.

İSTANBUL PLANI

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, CHP ve HDP ittifakının İstanbul üzerinden bir plan içinde olduğunu yazdı.

Yaşar, CHP'nin HDP'ye barajı geçirmek için İstanbul'u üs olarak belirlediğini yazarken şunları yazdı;

HDP, CHP'nin ardından listelerini açıkladı.

banner277
.
İstanbul 1, 2 ve 3. bölgedeki aday profili ve sıralama aslında her şeyi anlatıyor:
-HDP, CHP'nin güçlü olduğu yerlere zayıf adayları yerleştirmiş..
-Aynısını CHP'nin de tersten yaptığını görüyoruz..
-CHP ‘marjinal sol'u da HDP'ye yönlendiriyor..

ÖRGÜTE TALİMAT

15 vekil İYİ Partiye gönderilmişti..
Benzeri HDP için yapılıyor:
1-Oy geçişkenliği için İstanbul ana üs olarak belirlendi..
2-CHP, HDP'yi İstanbul'dan besleyecek..
3-CHP örgütüne “HDP ile yakın çalışın” talimatı verildi..
4-CHP, HDP'nin barajı aşması için İstanbul'da bütün kozlarını oynayacak..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!
Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Düzeltme…
Düzeltme… "türkiye İle Abd'den Münbiç İçin 3 Aşamalı Plan" Haberini Kaynağının Düzeltmesiyle Yeniden Yayımlıyoruz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim