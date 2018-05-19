CHP ve HDP'nin 19 Mayıs çelengine tepki

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kadın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önüne bırakılan HDP çelengine tepki göstererek çelengi kırdı. Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra da CHP'nin çelengini yere attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla AtatürkMeydanı'nda yer alan AtatürkAnıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel'in kurum çelengini anıta sunduğu törende AK-Parti Çorlu İlçe Teşkilatı ile CHPÇorlu İlçe Örgütü üyeleri de kendi partilerine ait çelenkleri anıta sunarak alandan ayrıldı.



Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve diğer protokol üyelerinin de yer aldığı kortejin alandan ayrılmasının ardından HDP Tekirdağ İl Başkanlığı yazılı bir çelenk daha Atatürk Anıtı'na bırakıldı.





Programların ÇorluParkı'nda sürdürüldüğü esnadaMeydanı'na elinde Türk bayrağı ile gelen F.N. adlı kadın (57)Anıtı'na bırakılan HDP çelengini kırdı. Kadın, 'Ülkemize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ben torunlarımı nasıl büyüteceğim. Bu nasıl iş' diyerek alandan ayrıldı.