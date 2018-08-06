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CHP Olağanüstü Kurultay İçin Yeterli İmza Sayısına Ulaşılamadığını Bildirdi!

Türkiye’de, CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı belirtildi.

CHP Olağanüstü Kurultay İçin Yeterli İmza Sayısına Ulaşılamadığını Bildirdi!

Türkiye’de, CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı belirtildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:32
CHP Olağanüstü Kurultay İçin Yeterli İmza Sayısına Ulaşılamadığını Bildirdi!

Türkiye’de, CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı belirtildi.
CHP'den, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Parti tüzüğünün 48. maddesi uyarınca olağanüstü kurultay için noterden onaylı imzaların genel başkanlığa teslim edilme sürecinin bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi bin 242 olup, tüzüğümüz uyarınca olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. 2 Ağustos Perşembe gününden önce genel merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 2 Ağustos Perşembe günü genel merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır."
Tüzüğe göre, 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Genel merkezimize sunulan tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince Parti Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri
Birimimizde açıktır." ifadesi kullanıldı.
KILIÇDAROĞLU MYK'YI TOPLAYACAK
Öte yandan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Ağustos Çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun MYK'da bazı değişikliklere gidebileceği ifade ediliyor.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 20:54
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