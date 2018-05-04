CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

Bu sabaha Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu da kesinleşti. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak. Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafları asılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İnce'nin cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu fotoğrafları billboardlara asılmaya başlandı. CHP, “Türkiye'ye güvence Muharrem İnce” sloganı ile cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da 'Biz hazırız' diyerek eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.