Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce...

Bu sabaha Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu da kesinleşti. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce...

Bu sabaha Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu da kesinleşti. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:53
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce...

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

Bu sabaha Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu da kesinleşti. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak. Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafları asılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İnce'nin cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu fotoğrafları billboardlara asılmaya başlandı. CHP, “Türkiye'ye güvence Muharrem İnce” sloganı ile cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da 'Biz hazırız' diyerek eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
CHPCumhurbaşkanıADAYIMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu...
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu...
Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...
Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...
Kardeşiyle birlikte evde oturuyordu!
Kardeşiyle birlikte evde oturuyordu!
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapısına operasyon...
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapısına operasyon...
Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası...
Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası...
 Büyük deprem geliyor!
 Büyük deprem geliyor!
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...
 Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!
 Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!
‘Kendine güvenen yarışta yer alabilir’
‘Kendine güvenen yarışta yer alabilir’

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim