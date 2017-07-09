CHP'nin “Adalet Yürüyüşü” Bugün Maltepe'deki Mitingle Noktalanacak

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU YÜRÜYÜŞÜN SON 3 KİLOMETRESİNİ TEK BAŞINA YÜRÜYECEK

SON 150 METREYİ DE MİTİNG ALANINDAKİ SAHNEDE YÜRÜYECEK

SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK MİTİNGDE CHP LİDERİNİN 10 MADDELİK BİR MANİFESTO OKUMASI BEKLENİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'ta başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün sonuna geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 kilometre daha yürüyecek ve Maltepe'deki miting alanına gelecek.

Kılıçdaroğlu alana yalnız yürüyeceğini açıkladı.

CHP lideri mitinge katılacaklara, "Sadece Türk bayrağı, Atatürk posteri ve adalet bayrağı istiyoruz. Altı Ok'lu bayrak bile istemiyoruz. Başka bayrak açılmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarımdan istirhamım bu üçünün dışında başka bir pankartı alana sokmasınlar" uyarısını yaptı.

SON ÜÇ KİLOMETRE

Kılıçdaroğlu'nun son durağı Dragos oldu. Kamp yapılan yer, miting alanına 3 kilometre uzaklıkta. Alanda ise hazırlıklar sürüyor.

Miting icin dev bir sahne kuruldu. CHP lideri yürüyüşünü sahneye gelerek kürsüde tamamlayacak.

MALTEPE'YE 958 NOKTADAN ARAÇ KALDIRILACAK

İstanbul'da 958 ayrı noktadan Maltepe'ye araç kaldırılacak. Deniz kıyısı dahil 4 farklı noktadan alana girilebilecek. Alanın çeşitli noktalarına 6 dev ekran ile ses sistemleri kurulacak. Miting için alana girişler saat 15.00'ten itibaren yapılabilecek, miting ise 18.00'de başlayacak.

15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan CHP’nin Maltepe’de miting yapacağı alanda güvenlik tedbirlerini inceledi.

Çalışkan, miting için İstanbul genelinde 15-16 bin polisin görev yapacağını söyledi. Çalışkan, miting öncesi ve sonrası herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

MİTİNG NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsüne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatıldı. TEM otoyolu, E-5 Karayolu ve minibüs yolu alternatif olarak kullanılabilecek.