'CHP'liler Muharrem İnce'ye 'oy vermeyelim diyor'

Bakan Eroğlu, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerde söyledi anketlerde AK Parti’nin oylarının düştüğü yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, CHP’lilerin Muharrem İnce’ye ‘oy vermeyelim’ dediklerini kaydetti. Eroğlu, “Acaba Muharrem İnce kendisi seçile bilecek mi bakalım. CHP’den daha düşük oy alacak” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'da AK-Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Esnaflar ile Sahur'da Buluşuyoruz' programına katıldı.



Bakan Eroğlu sahur programına katılan gençlerle yakından ilgilenerek masaları teker teker dolaştı. Genç esnaflarla birlikte sahur yapan Bakan Eroğlu, daha sonra ekonomik ve sosyal alanlarda talepleri dinledi.



Muharrem İnce CHP'den daha düşük oy alacak”

