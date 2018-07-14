CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekili Kesici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.



BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİŞTİ



CHP'li İlhan Kesici, daha önceki günlerde de Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve yeni hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir mesaj paylaşmıştı.



'HAYIRLI UĞURLU ETSİN'



CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederken ki fotoğrafını Twitter'dan paylaşıp 'Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun.' demişti.