Özgür Özel'in tepki çeken görüntüleri
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü görüntüler tepki çekti.
Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma AstsubayMustafa Kozak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZEDE GÜLEREK SOHBET ETTİLER
Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP Grup BaşkanvekiliÖzgür Özel'in görüntüleri tepki çekti.
Şehidin cenazesinde milyonlar gözyaşlarına boğulurken, Özgür Özel'in etrafa gülücükler saçması gözlerden kaçmadı.