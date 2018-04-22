Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
banner256

CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı

TBMM, 22 Nisan 18 : CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı

TBMM, 22 Nisan 18 : CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 12:50
CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

Altay, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

banner223
"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

MECLİSTE GRUP OLUŞTURABİLECEKLER

Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor.

 

Son Güncelleme: 22.04.2018 16:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkan: “Müthiş bir devrim”
Özkan: “Müthiş bir devrim”
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
O ülkede deprem meydana geldi....
O ülkede deprem meydana geldi....
Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı...
Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı...
Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!
Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!
TSK'de bir dönem sona eriyor...
TSK'de bir dönem sona eriyor...
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunu deşifre oldu...
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunu deşifre oldu...
Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı
Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı
Doğalgaz yerli ünite ile çıkarılacak.
Doğalgaz yerli ünite ile çıkarılacak.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim