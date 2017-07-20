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20 Temmuz 2017 Perşembe 10:01

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek: "kıbrıs Türk'ü Bugün Özgürse, Güney Kıbrıs'taki Rumlarla Eşit Şartlarda Yaşıyorsa Bunu Kıbrıs Barış Harekatı’na Borçludur"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin, &#34;Kıbrıs Türk'ü bugün özgürse, Güney Kıbrıs'taki Rumlarla eşit şartlarda yaşıyorsa bunu bu harekata borçludur&#34; dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek: 'kıbrıs Türk'ü Bugün Özgürse, Güney Kıbrıs'taki Rumlarla Eşit Şartlarda Yaşıyorsa Bunu Kıbrıs Barış Harekatı'na Borçludur'
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 CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü bugün özgürse, Güney Kıbrıs'taki Rumlarla eşit şartlarda yaşıyorsa bunu bu harekata borçludur" dedi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde harekatı planlayanları, icra edenleri ve şehit düşenleri sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

Kendisinin de emekli bir deniz piyade subayı olduğunu hatırlatan Çiçek, "Biz, Kıbrıs harekatı sonrasında mezun olduğumuz için bu harekata yetişemedik. Harekata katılanları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Türk'ü bugün özgürse, Güney Kıbrıs'taki Rumlarla eşit şartlarda yaşıyorsa bunu bu harekata borçludur" dedi.

Çiçek, Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı da andığını belirtti. Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çiçek, "Türk milleti her türlü terörle mücadele edecek ve teröre yardım yataklık yapanlardan da mutlaka hesabını soracaktır" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur dolayısıyla yaşanan olumsuzluklara da değinen Çiçek, iktidar partisinin 25 yıla yakın süredir İstanbul'da yönetim sergilediğini söyledi.

Aşırı yağış sonrası kentin tamamında yaşanan sorunların hükümetin 25 yıllık performansını ortaya koyduğunu belirten Çiçek, İstanbul'a göçün artık durdurulması gerektiğini kaydetti. Çiçek, "İstanbul her yıl 1 milyon yeni sakini ile karşı karşıya kalırsa 3 köprü de yapsanız, 5 tünel de yapsanız yine İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz. İstanbul'a göçün durdurulması için Anadolu'ya yatırımların artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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