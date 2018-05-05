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CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek,

CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek,

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:47
CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek, "Sandığa gidin, Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın." dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrası açıklamada bulunan Özkoç, Türkiye'nin bundan sonra gerçekten bağımsız bir şekilde yönetilebilmesi için eşit ve hakkaniyetli yönetilebilmesi için laik demokratik düzenin yeniden tesis edilebilmesi için çok önemli bir başvuruda bulunduklarını bildirdi.

İnce'nin adaylık başvuru dosyasını teslim ettiklerini belirten ve hayırlı olması temennisinde bulunan Özkoç, İnce'nin dün parti rozetini çıkardığını ve Türk bayrağı rozeti taktığını hatırlattı. 

Bu hareketin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkoç, "O yüzden YSK önünde söylüyoruz; sandıklara giderek herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyoruz. Sandığa gidin, Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan da dün parti gruplarının oy birliği ile Muharrem İnce'yi aday gösterdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin bir seçime gittiğini ve 25 Haziran sabahı farklı bir ülkeye uyanacaklarını savunan Tezcan, CHP'nin iktidar, İnce'nin ise cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecini, dün başlattıklarına değinen Tezcan, "Bu kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. Bu kampanya 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Bu kampanya milleti yeniden bir araya getiren kampanyadır. Yok edilmeye çalışılan milletin Meclisini yeniden kurma kampanyasıdır, milletin kardeşliğini yeniden kurma kampanyasıdır. İnşallah 25 Haziran sabahı bu davada Türkiye kazanmış olacak." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tezcan, İnce'nin adaylığına hem iktidar kanadından hem de MHP kanadından eleştiriler geldiği belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Yarışsız bir seçim mi istiyorlar? Kendileri aday gösterecek, 'CHP'nin adayı olmasın, meydan bize kalsın' mı diyorlar? Demek ki telaşa düşmüşler. Yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Alıştılar tek başlarına rakiplerini hileyle hurdayla yalanla diskalifiye edip istedikleri sonuçları almaya. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın işaretidir." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün "Millet İttifakı, FETÖ'nün siyasi ayağıdır" sözlerinin sorulması üzerine de Tezcan, "FETÖ'ye biz 'çete' derken onlar 'Muhterem Hocaefendi' diyorlardı. Çeteyi ve FETÖ'yü devletin içine yerleştirenlerin başkalarına söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Sırça köşkte oturan, kimsenin camına taş atmaya hakkı da yoktur. Bizim FETÖ'yle hiçbir zaman yolumuz bir yerde buluşmadı. Her zaman karşı karşıya geldik. Devletin içine yerleştirdiler, şimdi kendi kusurlarını örtme telaşıyla iktidarlarını devam ettirebilmek için başkalarına attıkları iftira aracı haline dönüştü. Devleti yıkma aracı haline dönüştürdükleri FETÖ, şimdi de iftira aracı haline dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

 

Son Güncelleme: 05.05.2018 17:56
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