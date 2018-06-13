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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücreti 1 Ocak 2019'dan itibaren vergisiz, net 2 bin 200 lira yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücreti 1 Ocak 2019'dan itibaren vergisiz, net 2 bin 200 lira yapacaklarını söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:43
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücreti 1 Ocak 2019'dan itibaren vergisiz, net 2 bin 200 lira yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin açılış töreninde konuştu. 

"Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız"

Kılıçdaroğlu, asgari ücreti 1500 liraya çıkaracaklarını söylediklerinde eleştirildiklerini anlattı.

"Bizim belediyeler bin 500 lira yaptı o tarihte. Hiçbir belediye de batmadı. AK Partili belediyelerde çalışanlar 'İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesini CHP alır ve Asgari Ücret 1 Ocak 2019'da net 2 bin 200 lira olur.' diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, AK Partili belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime de sesleniyorum; Asgari Ücreti vergisiz net 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200 lira yapacağız, bu senin hakkındır, hakkını teslim edeceğiz. İş dünyasını geziyorlar, 'CHP'ye oy verirseniz üretim yapamazsınız, ücretleri artıracak, CHP'ye oy vermeyin.' diyorlar. Hiçbir işverene yük getirmeyeceğiz, Asgari Ücret üzerinden vergi almayacağız. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum; 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan, gözün kapalı, inanarak, güvenerek, gidecek ve Muharrem İnce'ye ve Millet İtitfakı'na oy vereceksin."

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Kılıçdaroğlu, çiftçinin banka borçlarının faizlerinin sıfırlanacağını ve çiftçiye mazotun 3 liradan verileceğini vadederek, "Çiftçi üretsin... 'Mazotu nasıl 3 liradan verirsin?' Sen yata, tekneye veriyorsun, ben de çiftçinin traktörüne veriyorum arkadaş. O üretmiyor, çiftçi üretiyor. Esnafın stopaj vergisini de kaldıracağız. Eğitime sosyal devlet olarak el atacağız, tepeden tırnağa yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Barıştan, sevgiden yanayız"

Kılıçdaroğlu, katılımcıların "Hak, hukuk, adalet" sloganı üzerine konuşmasına, "Hak, hukuk ve adaleti sağlamak için yapacağımız ilk iş 24 Haziran'da eksiksiz, hiçbir gerekçe üretmeden sandığa gitmek. İkincisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde birleşik oy pusulasının en başında yer alan Sayın Muharrem İnce'ye 'evet' damgasını vurmaktır. Üçüncüsü, Millet İttifakı içinde yer alan CHP'ye 'evet' demektir" diye devam etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, seçildikleri andan itibaren bütün halkı kucaklamaları, ayrımcılık yapmamaları ve harcadıkları her kuruşun hesabını vermelerini istediğini aktardı. 

"Bunu sadece belediye başkanları için yapmıyoruz. Sayın Muharrem İnce, 'Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.' dedi ve yakasına Türk bayrağı rozeti takıldı. Bizim halka bakışımız, görev ve sorumluluk anlayışımız diğerleriyle bağdaşmaz. Onlar köşeyi dönmek için uğraşırlar, biz vatandaşın sorununu çözmek için uğraşırız. Onlar kavgadan yanadır, biz barıştan, sevgiden, hoşgörüden yanayız." 

Kılıçdaroğlu, zaman zaman CHP'ye, "CHP yola, köprüye karşı" şeklinde eleştiriler yapıldığına da değindi. 

"Hiç karşı değiliz ama bir şey öğrenmek istiyoruz, 'Sen bu yolu, köprüyü kaça yaptın? Kendi cebinden yaptıysan sormayacağım ama milletin vergisiyle yaptıysan bunu sormak benim namus borcumdur. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için bu soruyu soracağım."

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