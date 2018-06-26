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CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları

Sabah saatlerinde başlayan oturma eyleminin sosyal medyada yankı bulmasının ardından CHP'liler Genel Merkez'e akın ederek pankart açtı.

CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları

Sabah saatlerinde başlayan oturma eyleminin sosyal medyada yankı bulmasının ardından CHP'liler Genel Merkez'e akın ederek pankart açtı.

26 Haziran 2018 Salı 23:07
CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları

CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları

Sabah saatlerinde başlayan oturma eyleminin sosyal medyada yankı bulmasının ardından CHP'liler Genel Merkez'e akın ederek pankart açtı.

24 Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan CHP içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.

'KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOK'

Küçük bir grubun başlattığı eylem sosyal medyada büyük destek gördü. Saat 20.00'de Genel Merkez önünde toplanmayı planlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun 'Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok.' sözlerini pankarta yazarak eylem hazırlıklarına başladı.

'BAŞKAN İNCE' 'YÖNETİM İSTİFA' SLOGANLARI

Mevcut CHP yönetiminin istifasını talep etmek için CHP Genel Merkez Binası önünde toplanan CHP'liler 'İnce başkan' ve 'Yönetim istifa' sloganları atıyor.

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