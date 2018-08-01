banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97211
ALTIN
195.806
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5655
EURO
5.8072
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan imzalar, yarın saat 16.00'da parti genel merkezine verilecek.

CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan imzalar, yarın saat 16.00'da parti genel merkezine verilecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:38
CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00

CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan imzalar, yarın saat 16.00'da parti genel merkezine verilecek.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci, 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı. 

Delegeler tarafından 'Değişim ve Umut Kurultayı' adı altında toplanan noter tasdikli imzaların yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezine teslim edileceği belirtildi. 

İmzacıların sözcülüğünü yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplanan imzaları yarın saat 16.00'da genel merkeze götüreceklerini ifade etti. 

Delegeler adına daha önce yapılan açıklamada, imza sayısının salt çoğunluk olan 625'e ulaşıldığı kaydedilmişti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Şehit anne ve bebeğine veda
Şehit anne ve bebeğine veda
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!
G.Saray'dan sürpriz transferler! 6 imza...
G.Saray'dan sürpriz transferler! 6 imza...
Motosiklet ata çarptı: 1 ölü
Motosiklet ata çarptı: 1 ölü
FETÖ'cülerin Yurt Dışına Kaçış Girişimleri Hızlandı!
FETÖ'cülerin Yurt Dışına Kaçış Girişimleri Hızlandı!
Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis
Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis
Yavuz Binbaşının kanı yerde kalmadı
Yavuz Binbaşının kanı yerde kalmadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim