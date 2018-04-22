CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...

CHP açıkladı! 15 Milletvekili İYİ Parti'ye geçti

Son dakika gelişmesi... 24 Haziran 2018'de yapılacak seçime girip giremeyeceği tartışılan İYİ Parti B planını devreye soktu. CHP'li 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılacak. Bu hamleyle İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçime girmesi sağlandı. CHP'li Altay yaptığı açıklamada istifa eden milletvekillerini duyurdu. Parti sözcüsü Tezcan ise, "Seçimde yarışları ortadan kaldıracak hiçbir şeye müsaade etmeyiz" dedi

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışılırken CHP ve İYİ Parti, B planını hayata geçirdi. CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 20 milletvekilinin imzası yeterli oluyor. İYİ Parti'nin Meclis'te 5 vekili bulunuyor.



CHP'Lİ ALTAY İSTİFA EDEN VEKİLLERİ AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Altay TBMM'de basın açıklaması düzenledi. Açıklama sırasında partiden istifa eden vekiller de hazır bulundu. Altay, "5 milletvekilimiz bugün CHP´den istifa edip İYİ Parti´ye katıldılar. YSK´nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. Türkiye´de bir rahatlamaya ve herksin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını işitiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP´ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti´ye katıldılar" dedi.

TEZCAN: YARIŞI ORTADAN KALDIRACAK HİÇBİR ŞEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Altay'dan sonra kararın gerekçesine dair açıklamalarda bulunan Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar. Seçimlerde yarışı ortadan kaldıracak hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz. " dedi.

İSTİFA EDEN VEKİLLERİN LİSTESİ

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin isimleri şöyle;

Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal

Amasya milletvekili Mustafa Tuncer

Ankara milletvekili Nihat Yeşil

Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın

Burdur milletvekili Mehmet Göker

Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bursa milletvekili Erkan Aydın

Çorum milletvekili Tufan Köse

Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu

İzmir milletvekili Tacettin Bayır

Kayseri milletvekili Çetin Arık

Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer

Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş

EVRAKLAR YSK'YA VERİLDİ

CHP'li vekillerin istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılmasına dair gereken evrak YSK'ya teslim edildi.

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı konusunda, "Siyasi partilerin ne şekilde seçime girebilecekler Siyasi Partiler Kanunu'nda yazıyor. Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok" açıklamasında bulundu.

Güven, seçim takvimine ilişkin ise kamuoyunda yıpratıcı şekilde açıklamaların yer aldığını ifade ederek, bu tür açıklamaların hem YSK'ya hem de Türk demokrasisine zarar verdiğini belirtti. Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

TEZCAN VE ÖZEL 16.00'DA İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.