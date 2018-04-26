Cezaevinde bulunan ünlü kabadayı Çakıcı'dan seçim açıklaması...

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile erken seçim konusunda açıklamalarda bulundu.

Kamuoyuna Saygılarımla Arz Ederim. Devletimizin kadroları içerisindeki, adını FETÖ koydukları ABD ve Batıya hizmet eden, 15 Temmuz'un Türkiye ayağını devleti yöneten , Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibine soruyorum.Devletimizin Bekası için yurtiçindeki ABD ve ABD'ye hizmet eden tüm vatan hainlerini temizleyebildinizmi

Güney sınırlarımızı Afrin ve Fırat Kalkanı harekatlarında başarıya ulaştınız. Membiç'te Kuzey Irak, İran ve Suriye sınırlarından bu üçgene kadar ülkemizi bölmek isteyen Batı ve Okyanus ötesi ve onların kullandıkları PKK, IŞİD, PYD unsurlarının güneydoğudaki terör faaliyetlerini kontrol altına alıp ülkeyi esenliğe çıkardınızmı ?

Bunları yapmadan erken seçime gidiyorsunuz. Bu erken seçime sizi yönlendirenleri geçmişte siz ile olan diyaloglarını, partinizin içindeki paralel yapılanmayı, iktidarınızın basamak yaparak ABD ve Batının yönelendirmesiye devletin kılcal damarlarına kadar giren bu virüsü temizledinizmi ? Bu erken seçimi kafanıza sokanlar, Dolaylıda olsa ABD ve AB ile ortak hareket etmektedir.

İnsan yaşlanınca, bazı kişilik sorunu olanlarda, beyin hücrelerinin hızlı bir şekilde sağlıklı karar veremeyip duyguları aklın önüne koyup başarıyada ulaştırabilir, duygusal verilen kararlar bir ülkenin yok olmasınada sebep olabilir. Terör bitmeden güvenlik zaafiyeti ortadan kalkmadan iktidar döneminizin uzun süreci içerisinde Batı'nın maşası olan PKK'nın ülkemize vermiş olduğu büyük yıkımdan dolayı, Devletine bağlı hilal ve yıldıza gönül vermiş, Kürt,Zaza ve Türk vatandaşlarının daha evvelde yazdığım gibi, bazı hadsizler her kürdü ve zazayı önyargılı olarak PKK'lı gibi görüp bu vatandaşların onurları incitilmiştir.

Erken seçim yapmadan, kararını vermeden evvel bu vatandaşlarımıza daha hoşgörülü, kırılan onurlarını ve onları PKK'lı gibi değerlendiren Türkiye'deki bazı hadsizlere cevap vermeniz gerekmezmiydi? Alevi çalıştayı yaptırmışsın. İttifak ortağınız da çalışmalara katılmıştı kaç tane cemevi açtınız?

Bu ülkede 21 milyon Türkmen alevisi, 2 milyon da zaza ve kürt alevisi var. Her şehirde Kültürel çalışmaları Tasavvuf bazına cem yapmaları ve her cemevinin içerisinde birde mescid yapmak kaydıyla bu şekilde yapmanız gerekmezmiydi ?

Alevilerin de yaşamlarını, İslamın temel ilkelerinden beslendiklerini herhale biliyorsunuzdur. İsteyen Tasavvuf bazında cemini yapar, Efendimiz ve Ehlibeytine gönül vermiş olanlarda aynı cemevinin mescidinde dinimizin temel ilkelerini ve ritüellerini yerine getirir. Tabi bunları söylerken ateist olan alevileri asla kabul etmiyorum!

Efendimiz ve Ehlibeytin yolundan giden, Allah'a, Efendimize ve Ehlibeyte gönül vermiş inançlarını yaşamak onlarında hakkıdır. Bu da iktidarınız süresinde yapmadıklarını ve ya da yapmak isteyipde çevrenizdekilerin engel olmasıyla yapmadıklarınızdır. Bir devletin siyasi oluşumundaki kararlar ile ilgili mutlaka millete gidilmelidir.

Milletin vereceği kadar en doğru karardır. Milletin Karar vereceği bu seçimlerdeki en doğru karar olandır. Çoğunluğun vermiş olacağı karara herkez saygı duymalıdır. İktidarını devam eder veyahut Millet iradesi başka bir siyasi lideri iktidara taşır. Yeni iktidara taşınanlara bugünküler de saygı duymalıdır.

Ben Ak Partili değilim, Milliyetci, Vatansever ülküsüne gönül vermiş bir idealistim. Gayem devletin bekası. Milletimizin huzuru, din ve vicdan hürriyeti, temel hak ve insan hakları, adalet ve eşitlik kavramının ülkemizde gerçekleşmesi benim tek gayemdir. Hiç hesap ettinizmi ne kadar muhalifiniz varsa, dolaylıda olsa ABD ve AB bu sisli havada ortalığı karıştıracaktır. Hepimiz ölümü bir gün tadacağız. Makam ve mevkiler ünvan olarak yerinde durur, o makamların başındakileri millet siyasi hayatlarını sandığa gömer! veyahut yukarıda bahsettiğim gibi ebedi yaşama intikal ederler. Biliyorsunuz; hırs. erdemli insanın beyninin kiridir. Güç nefsin denetimine girerse o ülkeyi yöneten kişi ve ekibi yaşamı kaosa sokar. Erken seçim yanlış almış olduğunuz bir karar.

Bu yazının içinde bahsettiğim gibi, bazı problemleri halletmeden böyle bir davranış içerisinde olmak. Dost acı söyler ama ben sizin dostunuz değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Türk vatandaşı olarak, her Türk vatandaş gibi bunları size hatırlatmak isterim. Hatırlatmak vatandaşlık görevimdir. İnanın İşiniz çok zor. Çevrenizde kim kurt kim çakal kim kartal kim kobra olduğunu bilmiyorsunuz.

15 Temmuz'da bir ölçü çıkarmadınızmı ? En güvendikleriniz sizi yarı yolda bırakmadımı? Belki Rabbim 16 yıldır sizi imtihan ediyor, Bu süreç içerisinde Allah katında imtihanı geçip geçemediğinizi biz değil Allah bilir. Kalbi olarak doğru yoldaysanız,Sahibiniz Allah'tır. Eğer imtihanı geçemediyseniz, bu seçimlerde gelecek zamanı yalnız Allah bilir. Millet iradesini yönlendirende kişiye şah damarı kadar yakın olan Rabbim bekli sizi muhalefete taşıyacaktır. Aziz Türk Milletine, Türkiyedeki Türk Vatandaşı Olan Her etkin mozaiğe ve Makamınıza saygılarımla arz ederim.