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Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde polis sahilde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan tatilcileri "şaka ceza makbuzu" ile uyardı. Makbuzu gerçek sanan vatandaşların araçlarının başına koşması kameralara yansıdı.

Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde polis sahilde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan tatilcileri "şaka ceza makbuzu" ile uyardı. Makbuzu gerçek sanan vatandaşların araçlarının başına koşması kameralara yansıdı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu

Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde polis sahilde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan tatilcileri "şaka ceza makbuzu" ile uyardı. Makbuzu gerçek sanan vatandaşların araçlarının başına koşması kameralara yansıdı.

Antalya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde, mağdur olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Polisler, bu kapsamda, sahillerde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan sürücülerin araçlarına 'şaka ceza makbuzu' bıraktı. 

Kemer'in ünlü Ayışığı Parkı'na denize girmek ve eğlenmek için gelen vatandaşlar, park ettikleri otoların yanına döndüklerinde, sileceklerinin altına sıkıştırılmış şaka ceza makbuzların gördü. Araçlarına ceza yazıldığını düşünen sürücüler, makbuzu dikkatli okuyunca rahat bir nefes aldı. Emekli memur Mahmut Cansız da aracının sileceklerine iliştirilen ceza makbuzun görünce çevrede park yapılmaz levhası olmadığını belirterek tepki gösterdi. Bir süre tepkisine devam eden Cansız, daha sonra polise teşekkür etti. 

Kastamonu'dan Kemer'e tatile gelen Ufuk Demirhan da ailesiyle geldiği Ayışığı Parkı'nda aracının camında ceza makbuzunu görünce üzüldü ve çevresinde trafik levhası aradı. Demirhan, bu esnada yanına gelen Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Cemal Akkartal ve polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu'ndan, ceza makbuzunun şaka olduğunu ve otodan hırsızlık konularında uyarı amacıyla konulduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. 

Toplum destekli Polislik Büro Amirliği'nden Sevcan Sarıca Beneklioğlu, konuyla ilgili bilgi verirken vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için şaka ceza makbuzu şeklinde broşür hazırladıklarını belirtti ve uygulamanın temelinde, araçlarını sahil bandında bırakıp denize ayrılan vatandaşların, araçlarının ön gözünde ve görünür yerlerinde herhangi kıymetli eşya bırakmamaları, araçlarının torpido gözlerini açık ve görünür şekilde bırakmamaları ve araçlarından ayrılırken kapıların kilitli olduğundan emin olmalarını gibi konularda uyarmak olduğunu ifade etti.

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