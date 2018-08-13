Çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftada altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde piyasada 261 lira seviyelerinde işlem görüyor.



Çeyrek altın güne 418 liradan başlarken, Cumhuriyet altını da 1721 liradan alıcı buluyor.



Altın fiyatları haftanın ilk gününde de hızla yükselmeye devam ediyor.Vatandaşlar tarafından 'Güvenli liman' olarak nitelendirilen altının gramı 255,52 TL'den satılıyor.



13 Ağustos altın fiyatları saat 8:30 itibariyle şu şekilde;



GRAM ALTIN FİYATI: 253,35 liradan alınırken, 255,52 TL liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 413,98 liradan alınırken 418,54 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN: Yarım altın da 828,26'den alınırken 845,16 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1704,50 liradan alınıp 1721,71 liradan satılıyor.