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Çeyrek altın 400 lirayı aştı! İşte güncel altın fiyatları…

Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? soruları gün boyunca ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yaptırım gerilim sonrası yükselen dolar ve altın fiyatları bugün yeni rekorlarla en üst seviyeye ulaştı.

Çeyrek altın 400 lirayı aştı! İşte güncel altın fiyatları…

Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? soruları gün boyunca ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yaptırım gerilim sonrası yükselen dolar ve altın fiyatları bugün yeni rekorlarla en üst seviyeye ulaştı.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:10
Çeyrek altın 400 lirayı aştı! İşte güncel altın fiyatları…

Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? soruları gün boyunca ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yaptırım gerilim sonrası yükselen dolar ve altın fiyatları bugün yeni rekorlarla en üst seviyeye ulaştı. Gün içinde biraz daha düşen altın fiyatları öğleden sonra ne oldu? İşte 10 Ağustos 2018 İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın kaç lira? Uçuşa geçen Dolar fiyatlarından sonra altın da aynı şekilde rekor üzerine rekor kırdı. Saat 16:43 itibarı ile Kapalıçarşı’da altının gramı 261,58 TL’den alınıp 262,16 TL’den satılıyor. İşte 10 Ağustos 2018 öğleden sonraki güncel verilerle altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

261,58 liradan alınırken, 262,16 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 399,82 liradan alınırken 411,68 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 795,29'den alınırken 822,55 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1590,00 liradan alınıp 1615,00 liradan satılıyor.

28 Temmuz Cumartesi altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum | Ãeyrek ve gram altÄ±n ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 238 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin, en yüksek ise 238 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 13,88 yükselişle 238 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 808 bin 56,17 lira, işlem miktarı ise 371 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 808 bin 56,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı. 

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