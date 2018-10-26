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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

26 Ekim 2018 Cuma 06:21
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

SUUDİ ARABİSTAN'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN OĞLU SALAH BİN CEMAL KAŞIKÇI, ABD'YE GİTMEK ÜZERE SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI 
İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA DİREKTÖRÜ SARAH LEAH WHİTSON:  "CEMAL KAŞIKÇI'NIN OĞLU SALAH VE AİLESİ RİYAD'DAN AYRILDILAR VE ABD'YE GELİYORLAR, SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI. SALAH'IN, MUHAMMED BİN SELMAN'IN GADDARCA VE TUHAF SELAMLAŞMASINA MARUZ KALMASI ÇOK KÖTÜ"

Amerikan medyasına konuşan Kaşıkçı ailesinin bir üyesi, Amerikan-Suudi çifte vatandaşı olan Salah bin Cemal Kaşıkçı'nın birkaç ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediğini ancak bugün Riyad'dan ayrıldığını doğruladı.

Whitson, "Değişim için iyi haber. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah ve ailesi Riyad'dan ayrıldılar ve ABD'ye geliyorlar, seyahat yasağı kaldırıldı. Salah'ın, MBS'nin (Muhammed bin Selman) gaddarca ve tuhaf selamlaşmasına maruz kalması çok kötü." paylaşımında bulundu.

Kaşıkçı'nın Virginia eyaletinde yaşayan diğer aile mensuplarının yanına gideceği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 09:43
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