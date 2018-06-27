banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95147
ALTIN
186.124
DOLAR
4.6116
STERLİN
6.0678
EURO
5.3534
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!
Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!
Kaybolduğu Duyurulan 11 Yaşındaki Phoebe Collorıck Girne’de Bulundu!
11 Yaşındaki kayıp kız bulundu!
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
banner282

Çelik: “ab\'nin Seçiciilişki Biçimini Kabul Etmiyoruz"

Ankara, 27 Haziran 18 : Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyinin dün kabul ettiği sonuç belgesine ilişkin,

Çelik: “ab\'nin Seçiciilişki Biçimini Kabul Etmiyoruz"

Ankara, 27 Haziran 18 : Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyinin dün kabul ettiği sonuç belgesine ilişkin,

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
Çelik: “ab\'nin Seçiciilişki Biçimini Kabul Etmiyoruz

Ankara, 27 Haziran 18 : Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyinin dün kabul ettiği sonuç belgesine ilişkin, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB\'nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye\'yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada belgeyi eleştirerek bunun AB\'nin kolektif aklının ne kadar karışmış olduğunu göstermesi bakımından tarihi nitelikte olduğunu vurguladı. Çelik, "Bu vizyon yoksunu, gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu belge, AB\'nin Türkiye karşıtı bir zihniyet tarafından nasıl esir alındığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyetinin dün Genel İşler Konseyi’nden sonuç belgesi olarak çıktığını belirten Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye\'ye yeterince destek olmadıklarını kapalı toplantılarda itiraf eden AB yetkililerinin, yine Türkiye\'ye teröristler karşısında destek vermek yerine Türkiye\'nin teröre karşı aldığı önlemleri eleştirme yoluna gittiğinin altını çizdi.
Türkiye cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini henüz tamamlamışken, yeni bir dönem başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle devasa bir reform süreci başlamak üzereyken yapılan bu açıklamanın Türkiye\'ye karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu gösterdiğini kaydeden Çelik, başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye konusundaki iflah olmaz takıntılarını tatmin etmek üzere hazırlanan belgenin kendi içinde çelişkilerle dolu olduğuna işaret etti.
Bir yandan yargının bağımsızlığından bahseden açıklamanın bir yandan da yargıya intikal etmiş 2 Yunan askeri ve AB vatandaşları konusunda beklentilerini dile getirerek yargıya mesaj verdiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:
"Ülkemize AB Ortak Dış, Güvenlik Politikasına uyumlu hareket etme çağrısı yapan AB, öncelikle kendi üyelerini Filistin gibi insani trajedilerin yaşandığı konularda tutarlı ve insani bir tutuma yönlendirmelidir. İsrail mezalimi karşısında çekimser kalanlar Türkiye\'ye ders veremezler.
AB\'nin Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde objektiflikten uzak, tarafgir, meşruiyete değil, ilkel mahalle dayanışmasına dayalı yaklaşımını ciddiye almamız da mümkün değildir.
18 Mart mutabakatının devamının önemini vurgulayan açıklamanın, mutabakatın asli unsurları olan yeni fasılların açılmasında ve Gümrük Birliğinin güncellenmesinde hiçbir adım atılmayacağını söylemesi, vize muafiyetinden bahsetmemesi dürüstlükten uzak ve çelişkili bir yaklaşımdır. 18 Mart sadece göç meselesinden ibaret değildir. AB’nin taahhütleri bulunan yukarıdaki konular da 18 Mart’ın asli unsurlarıdır. AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir.
AB\'nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye\'yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değildir.
Aşırı sağın iktidar olduğu ülkelerin esir aldığı AB Konseyi\'nin ülkemizin AB\'den uzaklaştığı iddiası trajikomiktir. Bu iddianın ciddiye alınacak tarafı yoktur. Avusturya\'nın Türkiye - AB ilişkilerini bitirme niyeti bazı üye ülkelerin de desteğiyle AB pozisyonu haline getirilmiştir. Biz değerler Avrupasını temsil eden bir AB\'ye üye olmak istiyoruz. Aşırı sağın iktidar olduğu, bunun normalleştirildiği ve AB\'nin kendi kurucu değerlerinden uzaklaştığı bir AB ne üyelerine ne adaylarına gelecek vaat edebilir."
(AA/ÖZ/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclisi Deniz Baykal Açacak...
Meclisi Deniz Baykal Açacak...
14 ilde oylar yeniden sayılıyor...
14 ilde oylar yeniden sayılıyor...
Kılıçdaroğlu istifa etmekten neden vazgeçti?
Kılıçdaroğlu istifa etmekten neden vazgeçti?
Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!
Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı
CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları
CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları
Soylu'dan PKK saldırısı sonrası HDP'ye telefon
Soylu'dan PKK saldırısı sonrası HDP'ye telefon
Türkiye’de YSK Kesin Olmayan Sonuçları Açıkladı
Türkiye’de YSK Kesin Olmayan Sonuçları Açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
TSK Münbiç'te Beşinci Devriye Görevini Tamamladı
TSK Münbiç'te Beşinci Devriye Görevini Tamamladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim