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Çelik'ten Hollanda'ya tepki

Çelik'ten Hollanda'ya tepki

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
Çelik'ten Hollanda'ya tepki

“FAŞİST ÖRGÜTÜN MENSUPLARI YARIN İFTAR SAATİNDE ROTTERDAM'DAKİ LALELİ CAMİİ ÖNÜNDE MANGAL PARTİSİ DÜZENLEYEREK, DOMUZ ÇEVİRECEK…”

“BU NEFRET SUÇLARI TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ EN AHLAKSIZ EYLEM GİRİŞİMİ…”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir cami önünde iftar saatinde domuz eti mangal partisi düzenlenmesine izin verilmesini, "Bugüne kadar nefret suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem girişimidir bu. Bu derece ahlaksız bir eyleme yasal izin verilmesi de başka bir ahlak yoksunluğudur." ifadeleriyle eleştirdi. 
Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz çevirme izni verildi. Yarın bu faşist örgüt mensupları iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek. Bugüne kadar nefret suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem girişimidir bu. Bu derece ahlaksız bir eyleme yasal izin verilmesi de başka bir ahlak yoksunluğudur." ifadelerini kullandı.
Hollanda'daki diğer büyükşehirlerin Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermediklerini kaydeden Çelik, "Ancak Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, PEGIDA'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Ne büyük bir trajedi!" görüşünü paylaştı.
Çelik, Müslüman bir aileden gelen Abutalib'in, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu söylediğine değinerek, "Ne zamandan beri camilere saygısızlık yapılması yasal bir hak oldu? Camilere, kiliselere, havralara saygısızlık yapılması nefret suçudur. Nefret suçuna izin veren bir yasa olamaz." ifadelerine yer verdi. 

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Rotterdam'daki Türk ve Müslüman örgütlerinin de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacağını ve "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını vurgulayan Çelik, mesajına şöyle devam etti:
"Gerçek bir insanlık dersidir bu. Müslümanlar, nefret siyasetine karşı 'insanlık dersi' verecekler. Böylece camilere, kiliselere, havralara saygıyı hatırlatacaklar. Bu saygının olmadığı yerde, demokrasinin, hukukun ve hürriyetlerin değil nefretin hakim olacağı vurgulanacak böylece. Bu ahlaksız nefret girişimine karşı Müslümanların 'insanlık dersi' verme biçimi gurur vericidir. Nefret odaklarına karşı insanlığın sesini herkesle beraber yükseltmek gerekiyor."
Aşırı sağcı PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz eti mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuş ve Rotterdam belediyesi, eyleme izin vermişti.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 19:41
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