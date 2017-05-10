Çelik: “Atatürk’le İlgili Bazı TV’lerdeki İfadeleri Kınıyoruz”

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Atatürk'le ilgili bazı televizyon programlarında kullanılan ifadeleri kınadıklarını belirterek "Bu saygısızlığı tabii ki elimizin tersiyle itiyoruz ve kınıyoruz. Zaten savcılık kendi görev alanı içerisinde gereken çalışmayı yapacaktır" dedi.

Çelik, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, bir soru üzerine, Hahn ile görüşmesinde, kendi faaliyet alanına girmeyen ve misyonunun dışına çıkan konularda açıklamalar yapmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti. Hahn'ın bazı aşırı denebilecek değerlendirmeleri olduğuna işaret eden Çelik, "Bizim genişleme komiserinden beklediğimiz bir tutum vardır. Genişleme komiseri, bütün siyasi mülahazaların, siyasi değerlendirmelerin dışında makul ve dengeli bir retorik kullanmalıdır. Şimdiye kadarki genişleme komiserleri de böyle yaptılar" diye konuştu.

Hahn'ın yaptığı açıklamalara ilişkin izahatta bulunduğunu söyleyen Çelik, kamuoyuyla paylaşımlarda daha dikkatli, daha dengeli, ileriye bakmayı sağlayan ve iş birliği kanallarını açık tutan bir dil kullanılmasının gerekli olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile müzakereleri bir yere not edelim, onun dışındaki diğer alanlarda gelişmelere odaklanalım" tarzında bir yaklaşımı Türkiye'nin kabul etmeyeceğini vurgulayan Çelik, AB-Türkiye ilişkilerinin temelini katılım müzakerelerinin oluşturduğunu anımsattı.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin bu dönemde daha sıkı hale gelmesi gerektiğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fasıl açma meselelerinde zaman zaman bazı şartlar öne sürüldüğünü görüyorum. Politik olarak ortam müsait değil gibi cümleler kullanılıyor. Burada teknik olarak büyük bir hata yapılıyor. Biz fasıl kapatmaktan bahsetmiyoruz. Biz fasıl açmaktan bahsediyoruz. Birtakım konuları çalışmak için üretilmiş resmi mekanizma fasılların açılmasıdır. Açarsınız, oturursunuz, konuşursunuz, konuşarak problemlerinizi çözersiniz. Gereken ilerleme sağlandığı zaman fasılların kapatılması aşamasına gelinir. Bunun yerine siyasi mülahazalarla fasılların bloke edilmiş olması aslında AB üyesi bazı ülkeler tarafından AB'nin en verimli resmi mekanizmalarının işletilmesinin engellenmesidir."

"TÜRKİYE İLE SADECE BASIN ÜZERİNDEN KONUŞULMAZ"

Bakan Çelik, AB'nin kendi üyeleri arasındaki iç meseleleri konuşarak çözmeye çalıştığını anımsatarak "Türkiye gibi büyük bir stratejik güçle sadece basın üzerinden konuşulmaz. Bu mesele ciddi bir meseledir. Bunun ciddi bir şekilde ele alınması ve bu şekilde ilerlenmesi gerekir" diye konuştu.

Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini birçok AB üyesi ülkeden bile daha fazla karşıladığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayınladığı bildiri buralarda büyük bir memnuniyet oluşturmuş. Biz, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde bir kopma söz konusu olmadığını zaten söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Günü mesajının, devletin ve hükümetin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Çelik, "Türkiye, AB'yle tam üyelik perspektifi çerçevesinde diğer alanları da kapsayacak şekilde, verimli bir iş birliği, hedefe yürüyen, hedefe odaklı bir iş birliği yürütmek istemektedir. Hakkaniyetli ve objektif bir yaklaşım olduğu müddetçe, hızlı ilerlememizin önünde hiçbir engel yoktur. Bunun, burada daha net anlaşılması bakımından memnuniyet yarattığını gözlemledim" ifadelerini kullandı.

Çelik, televizyon programında Atatürk'e hakaret edildiğine ilişkin iddialarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bazı şahısların televizyonlarda söylediği bazı çirkin sözler söz konusu. Bu temelde bir tartışma yapılıyor. Bu söylenen çirkin sözleri özellikle de cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili, manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz. Herkes, herkese saygı göstermek durumundadır. Ama devletimizin kurucusuna, ilk cumhurbaşkanımıza karşı bu saygının gösterilmesi mecburidir. Bunlar, entelektüel egzersiz konusu, tarih tartışmasında magazin konusu olamayacak kadar önemli işlerdir, ciddi meselelerdir. Dolayısıyla bu saygısızlığı tabii ki elimizin tersiyle itiyoruz ve kınıyoruz. Zaten savcılık kendi görev alanı içerisinde gereken çalışmayı yapacaktır."