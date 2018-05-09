Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100307
ALTIN
180.132
DOLAR
4.2855
STERLİN
5.8035
EURO
5.0815
Kılıç'ın ölüm sebebi belli oldu
KILIÇ'IN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Büyükertaş'ın ölüm sebebi belli oldu
BÜYÜKERTAŞ'IN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
DP Lefkoşa adayı Gencay Eroğlu
DP LEFKOŞA ADAYI GENCAY EROĞLU
Devlet Piyangosu çekildi…
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
banner256
Flaş Haber
Mahkemeden Akkurt'a Emir
Kapat

Çelik: “ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir“

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

Çelik: “ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir“

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 06:39
Çelik: “ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir“

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararını değerlendirdi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın önemli bir zemin olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyid ettiğini vurgulayan Çelik, "ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumunun "en yüksek standarda sahip yaklaşımı" temsil ettiğini belirten Çelik, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak bildiri yayınlayarak anlaşmaya bağlılıklarını vurguladığını hatırlattı.

Çelik, bu üç ülkenin, anlaşmanın ortak güvenlikleri için önemli olduğunu açıkladığının altını çizdi. Bakan Çelik, söz konusu bildiride anlaşmanın, "İran’ın nükleer programı hakkındaki ihtilafın uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için bağlayıcı karar olmayı sürdürdüğünün" vurgulandığını kaydetti.

AB Bakanı Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip. İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken ABD’nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek. Daha çok müzakereye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Kuzey Kore ile ağır problemler diplomasi ile çözülürken ve bu diplomasi için yeni bir umut olmuşken, İran’ın uyduğu ve işleyen bir anlaşmanın bu şekilde zedelenmeye çalışılması çok yanlış."

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 09:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma'da yeni dönem!
Jandarma'da yeni dönem!
Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı!
Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı!
Erdoğan:
Erdoğan: "kaybeden Amerika Olacaktır. Çünkü Yaptığınız Bir Anlaşmaya Sadık Kalmıyorsunuz"
Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi!
Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi!
Erdoğan'dan ABD'nin İran kararına tepki gösterdi!
Erdoğan'dan ABD'nin İran kararına tepki gösterdi!
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum...
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum...
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kızın cezası belli oldu!
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kızın cezası belli oldu!
SOLOTÜRK Ağrı Dağı semalarında nefes kesti!
SOLOTÜRK Ağrı Dağı semalarında nefes kesti!
Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu öldü
Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu öldü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim