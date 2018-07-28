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Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi

Mustafa Ceceli kendisini "Özel hayatın gizliğini ihlal" suçundan savcılığa şikayet eden eski eşi Sinem Gedik hakkında 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi

Mustafa Ceceli kendisini "Özel hayatın gizliğini ihlal" suçundan savcılığa şikayet eden eski eşi Sinem Gedik hakkında 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:52
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi

Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi

Mustafa Ceceli kendisini "Özel hayatın gizliğini ihlal" suçundan savcılığa şikayet eden eski eşi Sinem Gedik hakkında 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mustafa Ceceli kendisini 'özel hayatın gizliğini ihlal' suçundan savcılığa şikayet eden eski eşi Sinem Gedik hakkında 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mustafa Ceceli, internet sitesinde yer alan mail adresine bir yıl önce ilk ihbar mailini şarkıcı İntizar'ın yeğenin attığını öne sürdü.

CECELİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mustafa Ceceli geçtiğimiz 24 Mayıs'ta İstanbul 2 Aile Mahkemesi'nde Sinem Gedik ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma protokolüyle çiftin çocuklarının velayeti annede kaldı. Ceceli 3 Temmuz'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne oğlunun velayetini almak için dava açtı. Davanın ardından Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri internette yayıldı. Görüntüleri Mustafa Ceceli'nin verdiğini ileri süren Sinem Gedik eski eşi ve 2011 yılından beri oturduğu evinin alarm ve güvenlik şirketi hakkında özel hayatın gizliliği ihlal suçundan savcılığa şikayet etti. Mustafa Ceceli de eski eşi Sinem Gedik hakkında avukatı aracılığıyla 'suç uydurmak' ve 'iftira' suçlarından yargılanması için savcılığa başvurdu.

 

Mustafa Ceceli suç duyurusu dilekçesinde eski eşi hakkında ilk ihbar mailinin kendisine ait internet sitesinde yer alan mail adresine geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta İntizar'ın yeğeni tarafından gönderildiğini ileri sürdü.27 Haziran'da ise isimsiz mail geldiğini kaydeden Mustafa Ceceli, mailin eklerini açtığından hayatının şokunu ve kabusunu yaşadığı belirtildiği öğrenildi. Velayetin değiştirilmesi davası açan Ceceli'nin dava dosyasına mail ortamında gelen görüntülerin bir kısmını mahkemeye sunduğu kaydedildi.

SUÇ UYDURMA VE İFTİRA SUÇU

Şikayet dilekçesinde, "İlk maili atan kişinin İntizar'ın yeğeni olduğu sabit iken Mustafa Ceceli iftiraya maruz kalarak hakkında soruşturma açılmasına sebep olan Sinem Gedik, işlemediği bir suçu yetkili makamlara işlemiş gibi ihbar ederek suç uydurma suçunu işlemiştir" denildi. Dilekçede Ceceli'nin gazetecilerle irtibata geçerek görüntüleri sızdırdığını iddia etmesiyle de iftira suçunu işlediğini ileri sürüldü.

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