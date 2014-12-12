Çavuşoğlu'ndan Anastasiadis'e Geçmiş Olsun Telefonu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta tedavi gören Rum lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunduğu Anastasiadis'e "İyileşir iyileşmez müzakerelere yeniden başlayalım" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis de Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bu görüşmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 31. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak için Selanik'e giden Çavuşoğlu, bugün toplantı öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanlı mevkidaşına Anastasiadis'i beraber ziyaret etme teklifinde bulunmuştu.