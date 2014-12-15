Çavuşoğlu:“Müzakerelerin Devam Etmesini İstiyoruz“

"BUGÜN KIBRIS ETRAFINDAKİ PETROL VE GAZ REZERVLERİ ÜZERİNDE KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKI OLDUĞUNU HERKES SAVUNUYOR, BİZ DE SAVUNUYORUZ HATTA RUM TARAFI DA BUNU İNKÂR ETMİYOR”

“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI SAVUNMAK DURUMUNDAYIZ. ŞİMDİ, BUNU GARANTİ ALTINA ALACAK BAZI ÇALIŞMALARI YUNANİSTAN'LA ÖZELLİKLE YAPIYORUZ"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta 11 Şubat'ta başlayan müzakereler maalesef Rum kesiminin masadan çekilmesiyle şu anda sekteye uğradı. Biz müzakerelerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurul'da, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2015 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın coğrafyasına bakıldığında daha önceden başlayan gelişmelerin artarak devam ettiğinin hatta derinleştiğinin görüleceğini belirtti.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI DA SAVUNMAK DURUMUNDAYIZ"

Kıbrıs'ta 11 Şubat'ta başlayan müzakerelerin maalesef Rum kesiminin masadan çekilmesiyle şu anda sekteye uğradığını, gerekçenin de Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki petrol aramaları ya da tek taraflı sondaj çalışmaları karşısında Barbaros Hayrettin Paşa'nın gönderilmesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu gerekçe göstererek masadan ayrıldı. Biz müzakerelerin devam etmesini istiyoruz ama bugün Kıbrıs etrafındaki petrol ve gaz rezervleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu herkes savunuyor, biz de savunuyoruz, hatta Rum tarafı da bunu inkar etmiyor ama bu süreçte tek taraflı sondaj çalışması yapmak demek Kıbrıs Türk halkının hakkını almak demektir.

Dolayısıyla, Kıbrıs Türk halkının hakkını da savunmak durumundayız. Şimdi, bunu garanti altına alacak bazı çalışmaları Yunanistan'la özellikle yapıyoruz. Atina'da Sayın Başbakanımız bu konudaki tutumumuzu açıkladı. Aynı şekilde, Venizelos'la yaptığımız görüşmelerde Türk halkının hakkını garantiye almak şartıyla gereken adımları atacağımızı ve müzakerelerin devam edeceğini söyledik ve bu konudaki çalışmalarımızın netice vermesini umut ediyoruz."