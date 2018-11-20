Çavuşoğlu Ve Guterres Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

Birleşmiş Milletler, 20 Kasım 18 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesini görüştü.

BM Genel Merkezi\'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8\'inci Küresel Forumu\'na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, \'\'Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.\'\' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

FRANSA, KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN YAPTIRIM UYGULAYACAK

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.

(AA/GÖZ/SEL)

