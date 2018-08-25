banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
"Lefkoşa'da İntihar"
Son Dakika
Lefkoşa'da intihar
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282

Çavuşoğlu: “temaslar Bölgenin Güvenliği, Refahı Ve İstikrarı İçin Çok Önemli"

MİNNİHANOV: 

Çavuşoğlu: “temaslar Bölgenin Güvenliği, Refahı Ve İstikrarı İçin Çok Önemli"

MİNNİHANOV: 

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
Çavuşoğlu: “temaslar Bölgenin Güvenliği, Refahı Ve İstikrarı İçin Çok Önemli

MİNNİHANOV:  "BAZI ÜRÜNLERİMİZİN TÜRKİYE PAZARINA GİREBİLMESİ İÇİN DİKKATLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"
Ankara, 25 Ağustos 18 Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "İki devlet başkanı (Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin) ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli." dedi. 
Rusya Federasyonu\'na bağlı Tataristan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Moskova ziyaretinin ardından Kazan\'a gelen Çavuşoğlu\'yla bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya ziyaretinin ilk ayağında mevkidaşı Sergey Lavrov ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 
Çavuşoğlu, görüşmede ilişkilerin nasıl daha iyiye götürebileceğini ve gündemdeki konuları gözden geçirdiklerini, bunun yanı sıra Suriye ve diğer bölgesel konuları değerlendiklerini ifade etti. 
Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu görüşmenin de son derece verimli geçtiğini, bölgesel ve ikili konuları ele aldıklarını bildirdi. 
Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını ve mesajlarını Putin\'e ilettiklerini, Erdoğan\'ın Putin\'e yaptığı daveti de tekrar hatırlattıklarını söyledi. 
Bakan Çavuşoğlu, "İki devlet başkanı (Erdoğan ve Putin) ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli." diye konuştu. 
Rusya\'nın Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Moskova\'nın ardından Kazan\'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Çavuşoğlu, Minnihanov\'un kendisini sürekli Kazan\'a davet ettiğini belirterek, "Ben de kendisine hep söz veriyordum. Bugün bu sözümü tuttuğum için mutluyum ama dört sene olmuş. Dört seneden sonra tekrar gelebildim." dedi.  
Kazan\'ın dört sene içinde geliştiğini ve güzelleştiğini gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Minnihanov\'a teşekkür etti. 
MİNNİHANOV\'DAN TÜRKİYE\'YE TEŞEKKÜR
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ise Türkiye\'nin Tataristan\'a yönelik önemli yatırımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yetkililere teşekkür ederek, "Yatırımların yanı sıra çok sayıda Türk şirketi de farklı sektörlerde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı. 
Türkiye ile Tataristan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 40 arttığına işaret eden Minnihanov, "Önümüzdeki süreçte de çok sayıda projeye birlikte imza atacağımıza eminim. Özellikle bazı ürünlerimizin Türkiye pazarına girebilmesi için dikkatli çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda Türk yetkili makamlarından da büyük destek görüyoruz." dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerinin de büyük önem arz ettiğini vurgulayan Minnihanov, "Türk ve Rus liderlerin benzer bakış açılarına sahip, stratejik ortaklar olmasından memnunum. Ancak Tatarların ve Türklerin geçmişi de daha da derine gidiyor. Bu tarihi daha da güçlendirmemiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. 
Çavuşoğlu\'nun Tataristan\'ı ziyaret etmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Minnihanov, "Sayın Bakan fırsat bularak buraya geldi ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu, ortak çalışmalarımızın güçlendirilmesi gerektiğine yönelik bir işarettir." dedi.
(AA/RÇ/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim