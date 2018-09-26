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Çavuşoğlu Rus Ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek

Birleşmiş Milletler, 26 Eylül 18 :Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bugün bir araya gelerek Suriye konusunu ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu Rus Ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek

Birleşmiş Milletler, 26 Eylül 18 :Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bugün bir araya gelerek Suriye konusunu ele alması bekleniyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:15
Çavuşoğlu Rus Ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek
Birleşmiş Milletler, 26 Eylül 18 :Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bugün bir araya gelerek Suriye konusunu ele alması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak amacıyla New York\'ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmenin, Türkiye saatiyle 01.30\'da başlaması bekleniyor.
Çavuşoğlu, geçen hafta Surinam\'da yaptığı açıklamada, New York\'ta bugün gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi vermişti.
Suriye\'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çarşamba gününden bu yana Ankara\'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken, bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York\'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye\'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor."
(AA/RÇ/HÖ)
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