Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika Ve Karayipler'e 'stratejik Ortaklık' Çağrısı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti ülkelerinin medyasına yazdığı makalelerde, Türkiye’nin “uluslararası sorunlarda benzer vizyonlara sahip olduğu Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini stratejik ortak olarak görmek istediğini” vurguladı.

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ARJANTİN, MEKSİKA VE DOMİNİK CUMHURİYETİ ÜLKELERİNİN GAZETELERİNE YAZDIĞI MAKALELERDE "STRATEJİK ORTAKLIK" VURGUSU YAPTI

ÇAVUŞOĞLU: "DÜNYADAKİ ORTAK YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR. ARJANTİN, LATİN AMERİKA VE KARAYİP BÖLGELERİ, DAHA İNSANCIL, ADİL, İLERİCİ, İSTİKRARLI BİR DÜNYA İNŞA ETME ARAYIŞIMIZDA ÖNEMLİ ORTAKLARDIR"

"ULUSLARASI TOPLUM İLE İLİŞKİLER VE BİR ULUSUN OYNAYACAĞI ROL, GÜNÜMÜZDE SADECE COĞRAFYA İLE BAĞLANTILI DEĞİLDİR. BUNA EN İYİ ÖRNEK TÜRKİYE İLE LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER İLİŞKİLERİDİR"

Madrid, 4 Şubat 17 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti ülkelerinin medyasına yazdığı makalelerde, Türkiye’nin “uluslararası sorunlarda benzer vizyonlara sahip olduğu Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini stratejik ortak olarak görmek istediğini” vurguladı.

Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat arasında Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika’yı kapsayan ziyareti sırasında Arjantin’in "Clarin", Meksika’nın "Excelsior" ve Dominik Cumhuriyeti’nin "Acento" medya kuruluşlarına makaleler yazarak, Latin Amerika ve Karayip bölgesinin Türkiye için öneminin altını çizdi. Türkiye'nin 2009 yılından bu yana attığı adımlarla Latin Amerika ve Karayipler'deki dış diplomatik temsilcilik sayısını ikiye katladığını ve mevcut durumda 13 Büyükelçilik ile 1 Başkonsolosluk bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyadaki ortak yönetimi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Arjantin, Latin Amerika ve Karayip bölgeleri, daha insancıl, adil, ilerici, istikrarlı bir dünya inşa etme arayışımızda önemli ortaklardır. Türkiye, Brezilya ve Meksika stratejik ortağı haline geldi. Şili ile de Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Bu anlaşmanın Meksika, Kolombiya, Peru ve Ekvator ile de imzalanması için çalışmalar tamamlandı." bilgisini verdi.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile yıllık toplam ticaret hacminin 8 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, sadece ekonomik değil, kültürel, siyasi ve sosyal alanda karşılıklı bağları güçlendirmek için daha yapılacak çok işin olduğun da altını çizdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra BM bünyesindeki Medeniyetler İttifakı gibi uluslararası platformdaki girişimlerde çok daha büyük işbirlikleri yapmak istediklerini, Türkiye olarak Mercosur ortak pazarı ve diğer kurumlarla da işbirliği yapmak istediklerini" kaydetti.

"Latin Amerika ve Karayipler'deki dost ülkeler ile siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğimiz ve diyaloğumuz her geçen gün daha da artmaktadır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara benzer vizyonlarda meydan okuyoruz. Uluslararası terörizm ve suç örgütleri, küresel ısınma, çevre kirliliği ve ya salgın hastalıklar gibi insanlığı etkileyen sorunların büyük bölümünün çözümünde anahtar uluslararası işbirliğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun istikrarsızlık, eşitsizlik, adaletsizlik ve kalkınmazlıkta dünyanın tamamı acı çekiyor." diye ekledi.

Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine "daha çok yakınlaşma" çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslarası toplum ile ilişkiler ve bir ulusun oynayacağı rol, günümüzde sadece coğrafya ile bağlantılı değildir. Buna en iyi örnek Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler ilişkileridir. Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama siyasi, ekonomik ve sosyal yakın bağlarımızı kalkındırma sürecindeyiz. Eminim ki bu ittifakımız, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendirecek, yeni ufuklar açacaktır. Ziyaretimin, karşılıklı ilişkilerimizi çok daha parıldayan bir geleceğe doğru götürecek bir adım olmasını temenni ediyorum."

Öte yandan Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı ağırladığını, Halep'te 45 bin kişiye yardım ulaştırdığını belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun, Suriye’deki insanlık felaketine gereken cevabı vermekteki başarısızlığı aynı zamanda dünyadaki düzensizliğin de bir göstergesidir. Küresel sorumluluğumuzun bilincinde olarak ülkem, bölgesinde ve dünyada zor durumlarda risk üstlenen, insanlığa hizmet eden bir aktör olmayı istiyor. Bu, ilgili yerlerle birlikte inisiyatif almak anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

(AA/ÖZ/HA)