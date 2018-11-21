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Çavuşoğlu\'ndan Abd\'ye 84 Kişilik "fetö İade Listesi"

ABD\'NİN BAŞKENTİ WASHINGTON\'DA BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞAN ÇAVUŞOĞLU:

Çavuşoğlu\'ndan Abd\'ye 84 Kişilik "fetö İade Listesi"

ABD\'NİN BAŞKENTİ WASHINGTON\'DA BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞAN ÇAVUŞOĞLU:

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Çavuşoğlu\'ndan Abd\'ye 84 Kişilik
ABD\'NİN BAŞKENTİ WASHINGTON\'DA BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞAN ÇAVUŞOĞLU: "TÜRKİYE\'NİN ABD\'DEN İADESİNİ TALEP ETTİĞİ 84 FETÖ MENSUBUNUN LİSTESİNİ POMPEO VE BOLTON\'A TESLİM ETTİK"

"TÜRKİYE, KAŞIKÇI CİNAYETİNİN SONUNA KADAR AYDINLATILMASI KONUSUNDA ISRARCIDIR"

"(KAŞIKÇI CİNAYETİNDE) TALİMATIN KİMDEN ALINDIĞININ AÇIĞA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Washington, 21 Kasım 18 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin ABD\'den iadesini talep ettiği 84 kişilik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) listesini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton\'a teslim ettiğini söyledi.


Bakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

ABD tarafıyla özellikle FETÖ, ABD\'nin terör örgütü YPG/PKK\'ya desteği, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suriye konularını ağırlıklı olarak konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, yapıcı temaslarda bulunduklarını bildirdi.

ABD\'YE 84 KİŞİLİK LİSTE

Çavuşoğlu, Türkiye\'nin ABD\'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton\'a teslim ettiğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye\'nin pozisyonunun net olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD\'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

"TALİMATIN KİMDEN ALINDIĞI AÇIĞA ÇIKMALI"

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirterek, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye\'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülke Suudi Arabistan\'la ilişkilerini bozmak istemiyor, biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk ve Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini aktardı.

(AA/RU/FEZ)
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