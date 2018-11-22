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Çavuşoğlu-mogherini-hahn Ortak Basın Toplantısı

KOMŞULUK POLİTİKASI VE GENİŞLEME MÜZAKERELERİNDEN SORUMLU AB KOMİSERİ JOHANNES

Çavuşoğlu-mogherini-hahn Ortak Basın Toplantısı

KOMŞULUK POLİTİKASI VE GENİŞLEME MÜZAKERELERİNDEN SORUMLU AB KOMİSERİ JOHANNES

22 Kasım 2018 Perşembe 15:10
Çavuşoğlu-mogherini-hahn Ortak Basın Toplantısı

KOMŞULUK POLİTİKASI VE GENİŞLEME MÜZAKERELERİNDEN SORUMLU AB KOMİSERİ JOHANNES
HAHN: "AB\'NİN SURİYELİLER İÇİN TÜRKİYE\'YE SAĞLADIĞI MADDİ DESTEĞİN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDAN EMİNİZ"

"(AB\'YE ÜYELİK SÜRECİ) DEĞER TEMELLİ BİR YAKLAŞIMIMIZ VAR. GERÇEKÇİ HEDEFLERİMİZ VAR. VİZYONUMUZU GÖZDEN KAÇIRMAMAK LAZIM. SOMUT SONUÇLAR ALINMASI GEREKİYOR" - "(GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ) BU, HER İKİ TARAFIN DA MENFAATİNE"

Ankara, 22 Kasım 18 : Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Johannes Hahn, "AB\'nin Suriyeliler için Türkiye\'ye sağladığı maddi desteğin etkin şekilde kullanıldığından eminiz." dedi.
Hahn, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" vesilesiyle bulunduğu Ankara\'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Türkiye ile AB\'nin çok yakın komşu olduğunun" altını çizen Hahn, taraflar arasındaki istikrarlı ve yapıcı görüşmelerin önemine işaret etti.
Hahn, "Son iki yılda ilişkilerimiz her zaman kolay olmadı ancak siyasi ve teknik düzeyde ilişkilerimizi yönettik." ifadesini kullanarak, taraflar arasındaki ortak menfaat alanlarına dikkati çekti.
Güvenlik, ekonomi, enerji ve turizm gibi geniş bir yelpazede kurulan bağları hatırlatan Hahn, Avrupa iş dünyasının Türkiye\'deki iş ilişkilerinde oynadığı kilit rolü vurguladı.
Hahn, bölgede istikrara katkı sağlayacak her türlü faaliyeti desteklediklerini belirterek, Türkiye\'de geçen hafta bazı sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin "kaygılarını" dile getirdi.
İlişkilerdeki gelişmeyi en üst düzeye çıkarmak için yakın diyaloğu sürdürmeleri gerektiğini aktaran Hahn, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda da "Bu, her iki tarafın menfaatine olacak." değerlendirmesini yaptı.
Hahn, düzensiz göçe ilişkin Türkiye\'nin çalışmalarının her iki taraf için de başarılı olduğu değerlendirmesini yaparak, "AB\'nin Suriyeliler için Türkiye\'ye sağladığı maddi desteğin etkin şekilde kullanıldığından eminiz." dedi.
"GERÇEKÇİ HEDEFLERİMİZ VAR"
Türkiye\'nin AB\'nin en büyük ilk altı ticaret ortağından biri olduğunun altın çizen Hahn, Avrupa\'nın da Türkiye\'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda yer aldığını dile getirdi.
Hahn, bir gazetecinin, "Türkiye\'de AB\'ye üyelik konusunda oluşan hayal kırıklığı noktasında Türkiye\'yi eleştirmek dışında öz eleştiri yapıp yapmadıklarına" ilişkin sorusuna, şu an için yeni bir fasılın açılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdi.
Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda çaba sarf ettiklerini savunan Hahn, "Değer temelli bir yaklaşımımız var. Gerçekçi hedeflerimiz var. Vizyonumuzu gözden kaçırmamak lazım. Somut sonuçlar alınması gerekiyor." diye konuştu.
Hahn, ekonomik iş birliği, göç, güvenlik, enerji ve çevre konularına işaret ederek, tüm bu başlıklar altında daha yakın bir iş birliği geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Hahn, "AB Sayıştayı, bizi parayı çok çabuk harcadığımız noktasında eleştiriyor. Türkiye tarafından ise uygulamaların geciktiği noktasında eleştiri alıyoruz ancak Türkiye\'ye yönelik 6 milyar avroluk taahhüdün ikinci kısmının uygulanmasında herhangi bir gecikme olmayacaktır." yorumunu yaptı.
Vize serbestisi konusunda görüşmelerin ivme kazandığını da belirten Hahn, Türkiye\'nin AB hedefleri noktasında yapıcı tutumunun gelecek için önlerini açacağını ifade etti.
(AA/ÖZ/HA)
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