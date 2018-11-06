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Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe İle Görüştü

JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE: 

Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe İle Görüştü

JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE: 

06 Kasım 2018 Salı 12:23
Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe İle Görüştü
JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE:  "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ HER ALANDA, HER SEVİYEDE İLERLETMEK İSTİYORUZ" 
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "BU ZİYARETİMLE ÇOK İYİ OLAN İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ GÖTÜRMEK İÇİN TÜM MUHATAPLARIMLA ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM"
Tokyo, 6 Kasım 18 : Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Suriye\'de 3 yıl rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda\'nın serbest bırakılmasına yönelik çabaları nedeniyle Türkiye\'ye teşekkürlerini sunarak, "Türkiye ile ilişkileri her alanda, her seviyede ilerletmek istiyoruz." dedi. 
Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo\'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü. 
Abe, Suriye\'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra Türkiye\'nin yardımlarıyla serbest bırakılan Japon gazeteci Yasuda için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türk hükümetine teşekkür ederek, "Türkiye ile ilişkileri her alanda, her seviyede ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu da gazeteci Yasuda\'nın sağ salim evine dönmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.
"Bu ziyaretimle çok iyi olan ilişkilerimizi daha ileri götürmek için tüm muhataplarımla çok verimli görüşmeler yaptım." diyen Çavuşoğlu, her iki tarafta da ilişkilerin ilerlemesine yönelik iradenin olmasından ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, Japonya\'daki temasları kapsamında dün mevkidaşı Taro Kono ile bir araya gelmişti.
(AA/RÇ/ŞEB)
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