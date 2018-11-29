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Çavuşoğlu: “barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir”

İstanbul, 29 Kasım 18 : İstanbul’da bugün başlayan ve yarın tamamlanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı ve V. İstanbul Arabuluculuk Konferansı nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir makale yayınladı.

Çavuşoğlu: “barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir”

İstanbul, 29 Kasım 18 : İstanbul’da bugün başlayan ve yarın tamamlanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı ve V. İstanbul Arabuluculuk Konferansı nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir makale yayınladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Çavuşoğlu: “barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir”

İstanbul, 29 Kasım 18 : İstanbul’da bugün başlayan ve yarın tamamlanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı ve V. İstanbul Arabuluculuk Konferansı nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir makale yayınladı.

“Barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir” başlıklı makalede Çavuşoğlu, İstanbul Arabuluculuk Konferanslarının önemine dikkat çekti.  Çavuşoğlu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM), AGİT ve İİT gibi üç önemli uluslararası kuruluş bünyesindeki Arabuluculuk Dostları Grubu’nun eş başkanlığını yürüten tek ülke olduğunu kaydetti. 

Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti:

“Gerçek şudur ki, 21. yüzyılda insanlık farklı bir sınamayla karşı karşıyadır. Pek çok kişi uluslararası hukuk, kurumlar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, hesap verilebilirlik, serbest ticaret, cinsiyet eşitliği ve diğer konularda elde edilen kazanımlar açısından bardağın yarısının dolu olduğunu düşünürken, bardağın boş kalan kısmı kendini göstermeye başlamıştır. Hepimiz belirtilerin farkındayız ve bunları yeniden hatırlatmaya gerek yoktur. Ticaret savaşları, uluslararası istismarın yeni türleri, jeopolitik rekabetler, büyük güçlerin vekâlet savaşları, parçalanan ulus devletler, terörizm, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, giderek artan eşitsizlikler ve adaletsizlik; bardağın boş kısmını oluşturan güncel eğilimler arasındadır. İnsanoğlunun karşılaştığı sınamalar, insanoğlunun başarılarını ve olanaklarını yok etmektedir.”

 

 “Hangi taraf kazanacak?” sorusunu soran Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun cevabının, insanların pozitif sonuçları elde etmek için ne kadar çok birlikte çalışabildiğine ve  sınamalara karşı nasıl tepki gösterdiğine bağlı olduğunu ifade etti.  Çavuşoğlu, “Net olan tek bir nokta var; inisiyatif alıp girişimci ve insani olmazsak, kötü taraf baskın çıkacak. Bekle ve gör tutumu artık sürdürülemez. Politika seçenekleri, arabuluculuktan teröristlere karşı fiili güç kullanımı kadar farklılıklar göstermektedir.” Dedi.  

 

Suriye’de yaşananları ve Türkiye’nin bu ülkenin toprak bütünlüğüne dayalı siyasi bir çözüme verdiği desteği hatırlatan Çavuşoğlu, Suriye örneğinin, önleyici diplomasinin önemini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.  Çavuşoğlu, “çünkü çatışma ateşi bir milleti bir kez girdabına çekerse, geriye kalan tek öngörülebilir şey, bu ateşin o devlette artık öngörülemeyecek sonuçlara yol açacağıdır. Bir nesil öyle ya da böyle ziyan olacak; gelecek de iç açıcı olmayacaktır. Binlerce kilometre uzakta olanlar da dâhil herkes, ya terör saldırısı, ekonomik şok, düzensiz göç ya da yaralı vicdandan zarar görecektir.” ifadesini kullandı.    

 

“Eğer önleyici diplomasi ve çatışmaların barışçıl çözümü başlıca öneme sahipse, bunu ciddiye almalıyız” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin, BM, AGİT ve İİT Arabuluculuk Dostlar Grubu eş-başkanı sıfatıyla, bu hafta İstanbul’da düzenlediği iki arabuluculuk konferansının ev sahibi olarak çabalarını arabuluculuk alanına yönlendirdiğini belirtti.

(FG)

 

 

 

                                                                                

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