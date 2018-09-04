banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93711
ALTIN
256.018
DOLAR
6.6832
STERLİN
8.5591
EURO
7.7101
Bonzai soruşturması tamamlandı
BONZAİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Kadın cinayetine 35 yıl hapis cezası
KADIN CİNAYETİNE 35 YIL HAPİS...
Alayköy cinayetinde karar
ALAYKÖY CİNAYETİNDE KARAR
Hiç Şaşırmadık...!
Son Dakika
banner282

Çavuşoğlu: “Yunanistan İle İlişkilerimizde İş Birliği Temel Yapı Taşımız”

Çavuşoğlu: “Yunanistan İle İlişkilerimizde İş Birliği Temel Yapı Taşımız”

04 Eylül 2018 Salı 12:42
Çavuşoğlu: “Yunanistan İle İlişkilerimizde İş Birliği Temel Yapı Taşımız”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko'nun her zaman söylediği gibi, Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde iş birliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu iş birliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesinin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu, bu ziyaretin 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkileri Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi seviyesine çıkarttıklarını anlattı.

İZMİR İLE SELANİK ARASINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ

Bu kapsamda son toplantının da İzmir'de gerçekleştiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, sonraki toplantının ise Atatürk'ün doğum yeri olan Selanik'te gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu, bu bağları somut projelerle güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"YUNANİSTAN'I HEDEF ALAN HAİNLER..."

İki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının sır olmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır.

Dostum Niko, burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz."

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 16:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, Jeffrey İle Görüştü
Akar, Jeffrey İle Görüştü
“aşı Reddi Toplumsal Bir Tehdit
“aşı Reddi Toplumsal Bir Tehdit"
Çavuşoğlu Konutunda Yetiştirdiği Kavunları Gazetecilere İkram Etti
Çavuşoğlu Konutunda Yetiştirdiği Kavunları Gazetecilere İkram Etti
Özersay Türkiye’yle Tam Bir Görüş Birliği İçerisinde Olduklarını Söyledi
Özersay Türkiye’yle Tam Bir Görüş Birliği İçerisinde Olduklarını Söyledi
Çavuşoğlu: “Türkiye'nin Sondaj Faaliyetleri Sonbaharda Başlayabilir“
Çavuşoğlu: “Türkiye'nin Sondaj Faaliyetleri Sonbaharda Başlayabilir“
Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde
Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde
Albayrak: IMF’ye başvurma planımız yok
Albayrak: IMF’ye başvurma planımız yok
Erdoğan: “Uluslararası meselelerin çözümünde tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar”
Erdoğan: “Uluslararası meselelerin çözümünde tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar”
Türkiye’de bedelli askerliğe yoğun talep
Türkiye’de bedelli askerliğe yoğun talep
Tc Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Çatışmalardan Endişe Duyduğunu Belirtti
Tc Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Çatışmalardan Endişe Duyduğunu Belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim