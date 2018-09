Çavuşoğlu: “Yunanistan İle İlişkilerimizde İş Birliği Temel Yapı Taşımız”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.



Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko'nun her zaman söylediği gibi, Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde iş birliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu iş birliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesinin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu, bu ziyaretin 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkileri Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi seviyesine çıkarttıklarını anlattı.



İZMİR İLE SELANİK ARASINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ



Bu kapsamda son toplantının da İzmir'de gerçekleştiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, sonraki toplantının ise Atatürk'ün doğum yeri olan Selanik'te gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.



İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu, bu bağları somut projelerle güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz." diye konuştu.



"YUNANİSTAN'I HEDEF ALAN HAİNLER..."



İki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının sır olmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır.



Dostum Niko, burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz."