Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.