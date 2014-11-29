Çavuşoğlu-Venizelos Ortak Basın Toplantısı Görüşmelerin Yeniden Başlamasını Yunanistanda Destekliyo

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI VENİZELOS: "YUNANİSTAN, BİR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ OLARAK, TÜRKİYE'NİN AB YÖNELİMİNİ HER ZAMAN DESTEKLEMİŞ VE BUNU İFADE ETMİŞTİR. ANCAK BU, KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜMÜYLE DOĞRUDAN BAĞLANTILIDIR"

"KIBRIS'TA KESİNTİYE UĞRAYAN GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASINI YUNANİSTAN DA DESTEKLİYOR"

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AB ÜYESİ OLAN KIBRIS CUMHURİYETİ MİLLİ EGEMENLİĞE VE MİLLİ HAKLARA SAHİPTİR. DENİZ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE, DENİZ ALTINDAKİ ZENGİNLİKLER BU DEVLETE AİTTİR. BU DEVLET, KAYNAKLARIN, KIBRIS'TA YAŞAYAN HEM RUM HEM TÜRK VATANDAŞLAR LEHİNE İŞLETİLMESİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİR"

"YUNANİSTAN, KIBRIS, MISIR VEYA YUNANİSTAN, KIBRIS, İSRAİL GÖRÜŞMELERİ VEYA ANLAŞMALARI HİÇBİR ZAMAN SALDIRGAN BİR AMACA HİZMET ETMEMEKTEDİR, ÖYLE BİR RUHU YOKTUR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Kıbrıs'ta kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başlamasını Yunanistan'ın da desteklediğini ifade ederek, "Görüşmelerin tekrar başlaması için çaba sarf etmek görevimiz. Ancak bu çabalar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRK) egemenlik haklarına zarar vermemeli. Ben gerginlikten kaçınma ve sorunların çözümü için her zaman fırsat olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile Ankara Palas'taki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Venizelos, Türk-Yunan ilişkilerinin bölgede önemli yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın bölgede istikrar ve barış unsuru olarak görünmeleri ve öyle hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve bölgedeki ülkeler ile NATO'nun bu iki ülkeden beklentilerini karşılamak için her şeyden önce Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Venizelos, "Yunanistan, bir AB ülkesi olarak, Türkiye'nin AB yönelimini her zaman desteklemiş ve bunu ifade etmiştir. Ancak bu, Kıbrıs sorununun çözümüyle doğrudan bağlantılıdır" diye konuştu.

Venizelos, Kıbrıs'ta kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başlamasını Yunanistan'ın da desteklediğini ifade ederek, GKRK'nın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarına bir müdahale meydana geldiğini savundu. Görüşmelerin tekrar başlaması için çaba sarf etmek durumunda olduklarını ifade eden Venizelos, "Ancak bu çabalar GKRK'nın egemenlik haklarına zarar vermemeli. Ben gerginlikten kaçınma ve sorunların çözümü için her zaman fırsat olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne bir an önce katkıda bulunulması konusunu görüştükleri ifade eden Venizelos, sorunun çözümünün, ekonomi, enerji ve dış politika alanları gibi konularda da adımlar atılmasına imkan tanıyacağını söyledi. Venizelos, görüşmede yasa dışı göç, terörle mücadele ve yabancı savaşçıların bölgedeki hareketleri gibi diğer kriz konularını da değerlendirdiklerini dile getirdi.

Venizelos, görüşmede ayrıca iki ülke arasında 5-6 Aralık'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını da ele aldıklarını vurgulayarak, Türk vatandaşlarının Yunanistan ziyareti için vize alma konusunda karşılaştığı engelleri rahatlatmaya yönelik her türlü çabayı göstereceklerini ve birçok konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Venizelos, bir soru üzerine, "Birleşmiş Milletler ve AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti milli egemenliğe ve milli haklara sahiptir. Deniz hukuku çerçevesinde, deniz altındaki zenginlikler bu devlete aittir. Bu devlet, kaynakların, Kıbrıs'ta yaşayan hem Rum hem Türk vatandaşlar lehine işletilmesi sorumluluğunu üstlenir. Bu, eşitlik ve denge çerçevesinde gerçekleştirilir. Ayrıca, doğalgaz kaynaklarının Kıbrıs Türklerinin de lehine olacak şekilde tanzim edilmesi kararı alınmıştır. Bizim bunları gelecekte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına eşit haklar sağlayacak şekilde yapmamız gerek. Ayrıca varılacak siyasi çözüm neticesinde bir federasyon ve bir anayasa olacak. Ancak bu noktaya ulaşılabilmesi için çözümden önce ve sonra Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı gösterilmesinin çok önemi var. Deniz hukuku sözleşmesi çerçevesinde egemenlik ihlallerine son verilmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'daki Türk azınlığa ilişkin bir soru üzerine de Venizelos, kamunun harcamalarıyla Atina'da cami yapılmasına karar verdiklerini ve insanların din özgürlüğü hakkına saygı göstermenin kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, kendisine yöneltilen, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Yönetimi arasındaki üçlü mekanizmalara ilişkin bir soru üzerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olmadığı hiç bir kısıtlama geçerli değildir. Bu sadece bölgede gerginliği tırmandırır. Dostumuz ve komşumuz Yunanistan ve diğer ülkelere bu hususu dikkate almaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Arzumuz gerginliği tırmandıracak adımlardan hep beraber kaçınmamızdır" ifadelerini kullandı.

Venizelos ise Çavuşoğlu'na cevaben, "Sayın Bakan, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır veya Yunanistan, Kıbrıs, İsrail görüşmeleri veya anlaşmaları hiçbir zaman saldırgan bir amaca hizmet etmemektedir, öyle bir ruhu yoktur. Bunlar biraz önce söylediğim gibi deniz hukuku ilkelerine saygı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerdir. Bizim ana felsefemiz her zaman istikrar, barış ve bölgedeki refahtır" dedi.