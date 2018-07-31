Çavuşoğlu ve Pompeo Singapur’da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da bir araya gelecek. İkilinin Ankara-Washington hattında krize yol açan rahip Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.



İki bakan geçtiğimiz günlerde Brunson hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada bakanların, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt ettiğini duyurmuştu. Singapur’daki görüşemede de ağırlıklı olarak “rahip Brunson” konusunun ele alınacağı tahmin ediliyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere 31 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihlerinde Singapur’da olacak.



