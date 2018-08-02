Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı kritik görüşme öncesinde, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Singapur’da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.



Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bugün ise Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



