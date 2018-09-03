banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93916
ALTIN
256.080
DOLAR
6.6346
STERLİN
8.5333
EURO
7.7078
Mali soruşturma sürüyor
MALİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Son Dakika
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE 8.42
banner282

Çavuşoğlu: “Türkiye'nin Sondaj Faaliyetleri Sonbaharda Başlayabilir“

Çavuşoğlu: “Türkiye'nin Sondaj Faaliyetleri Sonbaharda Başlayabilir“

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:35
Çavuşoğlu: “Türkiye'nin Sondaj Faaliyetleri Sonbaharda Başlayabilir“

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine sonbaharda başlayabileceğini söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi. Görüşme akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yer aldı. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya, "Bu bölgede, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ekonomik alanı var. KKTC'nin de kıta sahanlığı ve karasuları var. Biz her ikisinin korunması için KKTC'nin de talebi üzerine gerekli tedbirleri her zaman aldık ve alıyoruz." yanıtını verdi.

Bu bölgede daha önce Türkiye'nin bazı sondajların başlamasını da engellediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Bunun hazırlığını Enerji Bakanlığımız gayet güzel yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız olan Berat Bey özellikle bu platformun alınmasında büyük gayreti oldu ve gerekli hazırlıkları yaptılar. Sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj yapabilecek ülkelerin şirketleriyle Avrupa Birliği (AB) ile ve garantör Yunanistan ile de bu konuyu görüştüğünü, yarın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile İzmir'de bir araya geleceğini belirtti.

Kocias ile Kıbrıs meselesi dahil bazı konuları gayriresmi bir şekilde de zaman zaman görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, yarınki görüşmede de bu konuları ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Rum tarafının hem çözüme yanaşmadığını hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek tek taraflı faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kendilerine bir faydası yok. Böyle devam ederlerse biz de her türlü tedbiri alacağız, almaya da devam edeceğiz. Sondajlara da başlayacağız. Biz de Kıbrıs Türk halkının hakkını, ekonomik çıkarlarını elbette koruyacağız ama Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakları var. Bu hakkımızı da elbette arayacağız ve gereğini de yapacağız."

Son Güncelleme: 03.09.2018 23:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay Türkiye’yle Tam Bir Görüş Birliği İçerisinde Olduklarını Söyledi
Özersay Türkiye’yle Tam Bir Görüş Birliği İçerisinde Olduklarını Söyledi
Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde
Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde
Albayrak: IMF’ye başvurma planımız yok
Albayrak: IMF’ye başvurma planımız yok
Erdoğan: “Uluslararası meselelerin çözümünde tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar”
Erdoğan: “Uluslararası meselelerin çözümünde tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar”
Türkiye’de bedelli askerliğe yoğun talep
Türkiye’de bedelli askerliğe yoğun talep
Tc Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Çatışmalardan Endişe Duyduğunu Belirtti
Tc Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Çatışmalardan Endişe Duyduğunu Belirtti
Sancaktepe'de korkutan yangın
Sancaktepe'de korkutan yangın
Direğe çarpan motosikletteki çift, öldü
Direğe çarpan motosikletteki çift, öldü
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim