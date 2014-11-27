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Çavuşoğlu: “Sondaj Çalışmalarını Durduracaklarının Garantisini Verirlerse Gemiyi Geri Çekeriz”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rum Yönetimi sondaj çalışmalarını durduracaklarının garantisini verirse gemiyi geri çekeriz. Şu anda müzakerelere odaklanmamız lazım. Çözümü herkesten fazla istiyoruz. Çözüm konusunda herkesten bir adım öndeyiz” dedi.

Çavuşoğlu: “Sondaj Çalışmalarını Durduracaklarının Garantisini Verirlerse Gemiyi Geri Çekeriz”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rum Yönetimi sondaj çalışmalarını durduracaklarının garantisini verirse gemiyi geri çekeriz. Şu anda müzakerelere odaklanmamız lazım. Çözümü herkesten fazla istiyoruz. Çözüm konusunda herkesten bir adım öndeyiz” dedi.

27 Kasım 2014 Perşembe 15:29
Çavuşoğlu: “Sondaj Çalışmalarını Durduracaklarının Garantisini Verirlerse Gemiyi Geri Çekeriz”
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 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rum Yönetimi sondaj çalışmalarını durduracaklarının garantisini verirse gemiyi geri çekeriz. Şu anda müzakerelere odaklanmamız lazım. Çözümü herkesten fazla istiyoruz. Çözüm konusunda herkesten bir adım öndeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nca Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen "İl Dış İlişkiler Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada bazı sorunlu alanlarda bile belli noktalara geldiklerini ancak Yunanistan'ın kendi içinde yaşadığı sorunlar bulunduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Yunanistan'da seçim olduğu zaman Türkiye aleyhtarlığı birden artıyor. Biz onları aştık. Artık komşumuz Yunanistan'ı iyi şeylerle anıyoruz. Sorun varsa bunu da konuşuyoruz ama seçim zamanında veya tarihi konuşurken Yunanistan'ı küçük düşürecek veya Yunanistan'a yönelik bir nefret söylemi içinde hiçbir partimiz olmuyor. Sorunlar var ama çözmemiz lazım. İlişkilerimizi etkileyen daha da iyi noktaya gelmesini engelleyen konulardan biri de Kıbrıs. Kıbrıs'ta müzakereleri destekliyoruz. Kalıcı ve adaletli bir çözüm olması lazım."

"SAMİMİYET TESTİNDEN RUM KESİMİ GEÇEMEDİ"

"İki liderin de açıkladığı gibi adada her iki tarafında haklarını koruyan bir devletin kurulması için biz destek veriyoruz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu müzakereler böyle hızlanmaya başladığı dönemde tek taraflı Kıbrıs etrafındaki denizlerde sondaj çalışması başlattı. Onlara, Yunanistan'a ve BM'ye de soruyoruz; Kıbrıs etrafında Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının hakkı var mı? 'Hepsi var.' diyor. Peki siz tek taraflı olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını kenara koyarak tek başınıza sondajı niye yapıyorsunuz? 'Bu süreçte yapmaya devam edelim de sonra çözüm olursa bunu paylaşırız' diyorlar. Böyle bir anlayış var mı, iyi niyet var mı, iyi niyet yok. Bu samimiyet testinden Rum kesimi geçemedi. "

"ÇÖZÜM KONUSUNDA HERKESTEN BİR ADIM ÖNDEYİZ"

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Tekliflerimizi söyledik ama bunlara rağmen tek taraflı çalışma yaparlarsa biz de gemimizi göndeririz. Onlar sondaj çalışmalarını durduracaklarının garantisini verirse gemiyi geri çekeriz. Şu anda müzakerelere odaklanmamız lazım. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir kısıtlanma geçerli değildir. Buna da müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yunanistan ile de ilişkilerimizi düzeltmek ve Kıbrıs ile çözümü herkesten fazla istiyoruz. Çözüm konusunda herkesten bir adım öndeyiz. KKTC'de 2004 yılına göre iktidar, muhalefet, cumhurbaşkanı ve müzakereci tüm bunların arasında çözüm konusunda güçlü bir irade var. Hemen hemen birliktelik var, yüzde 100 hem fikirler."

Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu“Rum Yönetimi Sondaj çalışmalarını Durduracaklarının Garantisini Verirse Gemiyi Geri çekeriz. Şu Anda Müzakerelere Odaklanmamız Lazım. Çözümü Herkesten Fazla Istiyoruz. Çözüm Konusunda Herkesten Bir A
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