Çavuşoğlu: Rusya ile vizelerin kaldırılması konusunda anlaştık

“(ABD İLE) YİNE HER ŞEYE RAĞMEN BİZ VAR OLAN TÜM SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN EŞİT ORTAK GİBİ HER ŞEYİ KONUŞMAYA AÇIĞIZ. BİR ŞARTLA: TEHDİT DİLİ OLMAYACAK”

“AB İLE İLİŞKİLER SAĞLAM ZEMİNDE NORMALLEŞMEYE BAŞLADI”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile iş adamlarına, özellikle tır ve kamyon şoförlerine, resmi pasaport sahiplerine ve servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile Suriye ve İdlib konularının ele alındığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık."

“İNSANİ YARDIM KONUSUNDA AÇIK ARA ÖNDEYİZ”

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci insani dış politikasının dünyanın her yerinde Türk milletinin girişimci ruhunun yansıması olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanlığının daha güçlü ve dinamik olacağının altını çizdi.

Türkiye'nin dünyada insani yardım konusunda açık ara birinci olduğunu ve geçen yıl 8 milyar dolar insani yardım yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun da bereketini görüyoruz. Şu günlerde bize en çok destek çıkan ülkelerin, milletlerin ve halkların bugüne kadar zor günlerinde yanlarında olduğumuz devlet, millet ve halklar olduğunu görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurtdışındaki misyon ve büyükelçilik sayısını artırmak için daima çalıştıklarını ifade ederek, Türk vatandaşlarına ve iş dünyasına daha iyi hizmet verebilmek için sadece sayıya değil, niteliğe de önem verdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Hain darbe girişiminin ardından Bakanlığımıza sinsice sızan hainleri de Bakanlığımızdan attık. Tabii ki Bakanlığımız daha da güçlendi fakat sayı olarak biraz azaldı." diye konuştu.

Bakanlıktaki bu açığı kapatarak, yurtdışındaki Türk misyonlarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Son aldığımız kararla büyükelçilerimizin yanına gönderdiğimiz ikinci kişilerin daha tecrübeli olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

"VİZE SERBESTİSİ İÇİN AB İLE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestini hayata geçirmek için yürütülen çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı (Frans) Timmermans ile yeni Bakan Yardımcımızla beraber ekiplerimizle bir araya geleceğiz. Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.

Türkiye'nin ABD ile bazı AB ülkeleriyle yaşadığı sorunların temelinde, bu ülkelerin tepeden bakma ve dayatmacı yaklaşımının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu durumu "eski alışkanlıkların nüksetmesi" olarak niteledi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği veya AB ülkeleriyle ilişkilerimiz bana göre daha sağlam bir zeminde tekrar normalleşmeye başladı." diye konuştu.

“TEHDİT DİLİ OLMAZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında yaşanan soruna ilişkin, "Yine her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız. Bir şartla: Tehdit dili olmayacak" dedi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile yaşadığımız sorun ise bugün sadece bizim değil, Avrupa'nın ve dünyanın rahatsız olduğu sebeplerden... Dayatmacı ve elindeki unsurları ve gücü başkalarına karşı saldırı olarak, hatta saldırı unsuru olarak kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu NATO'da da açıkça gördük. Başkalarına saygı duymayan, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir anlayışı görüyoruz."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve verdiği yetkilerle, Türkiye'nin bu süreçte her anlamda üzerine düşeni yaptığının altını çizdi.

Türkiye'nin diplomasiyi işletmek istediğini fakat karşı tarafta bunu anlayacak doğru düzgün muhattabın olmadığını gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yine her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız. Bir şartla: Tehdit dili olmayacak. Uzlaşı için bir tarafın dayatması değil, iki tarafın konuşarak anlaşması. Tabii ki yaptırım gibi saçma sapan yollara da tevessül edilmeyecek. Oturup konuşarak her şeyi çözebiliriz. Biz buna varız."