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Çavuşoğlu, Pompeo İle Görüşmesinin Yapıcı Geçtiğini Belirtti!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, Pompeo İle Görüşmesinin Yapıcı Geçtiğini Belirtti!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:35
Çavuşoğlu, Pompeo İle Görüşmesinin Yapıcı Geçtiğini Belirtti!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.
Çavuşoğlu, Pompeo ile Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."
Çavuşoğlu, sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubu, İdlib gibi birçok alanda adım atılabileceğini de görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti.
Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu." diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 10:44
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