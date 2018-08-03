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Çavuşoğlu – Pompeo Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu – Pompeo Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:03
Çavuşoğlu – Pompeo Görüşmesi


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."

 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 17:07
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