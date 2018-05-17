Çavuşoğlu'ndan Gazze İçin Telefon Diplomasisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'ndan dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor.



Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması için diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, bir taraftan da İslam ülkeleri nezdinde girişimlerine devam ediyor.



İİT Zirve Dönem Başkanı Erdoğan'ın, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanan gerilimin ardından yaptığı çağrı üzerine teşkilat olağanüstü toplanma kararı aldı.



Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi, teşkilata üye ülkelerin, Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında kararlı ve ortak tutum sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor. Söz konusu zirvenin ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.



Zirveye, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cebir es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed VeledAbdulaziz gibi çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımı öngörülüyor.



İİT, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıklamış, bu adımı "gayrımeşru" şeklinde nitelendirmişti.



ERDOĞAN VE YILDIRIM MEVKİDAŞLARINI ZİRVEYE DAVET ETTİ



Filistin'deki son gelişmelerle ilgili telefon diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, zirveden Filistinliler'in haklı davaları için çok güçlü bir mesaj çıkması beklentisini dile getirmişti.



Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı JokoWidodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.



Yıldırım da Bangladeşli mevkidaşı SheikhaHasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'yı zirveye davet etmişti.'NDAN GAZZE İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerin şehit edilmesi karşısında kınamanın yeterli kalmayacağını, İİT ve Arap Birliğinin daha güçlü tavır sergilemesi gerektiğini belirtmişti.Çavuşoğlu, Gazze sınırında çıkan olayların ardından görüş alışverişinde bulunmak üzere mevkidaşlarıyla yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Çavuşoğlu, bu kapsamda Filistin, İran, Katar, Ürdün, Afganistan ve Kuveyt dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla telefonda görüştü.İİT GEÇEN YIL DA KUDÜS'LE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTIABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devletini ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.