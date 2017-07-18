Çavuşoğlu-Mikser Ortak Basın Toplantısı

ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI MİKSER: "(FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ) HEM ESTONYA'NIN HEM DE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BU DARBE GİRİŞİMİNİ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINADIĞINI TEKRAR VURGULAMAK İSTERİM. AYNI ZAMANDA TÜRKİYE VE TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZMEK VE BU KORKUNÇ OLAYDA SEVDİKLERİNİ KAYBEDENLERE TEKRAR BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK İSTİYORUM"

"DÜNYANIN KARMAŞIK VE ZOR KRİZLERİNİN YAŞANDIĞI YAKIN BÖLGELERDEN GELEN 3 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI İÇİN TÜRKİYE'Yİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

"BU SEFER KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA GERÇEKTEN ÇOK UMUTLUYDUK. DOLAYISIYLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM. AMA BU DEMEK DEĞİLDİR Kİ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAYI BIRAKACAĞIZ"

Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Türkiye'ye ziyaretinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yıl dönümünden birkaç gün sonrasına denk gelmesine değinerek, "Hem Estonya'nın hem de Avrupa Birliği'nin (AB) bu darbe girişimini çok güçlü bir şekilde kınadığını tekrar vurgulamak isterim. Aynı zamanda Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzun altını çizmek ve bu korkunç olayda sevdiklerini kaybedenlere tekrar başsağlığı dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mikser, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlık konutundaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye ziyaretinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yıl dönümünden sadece birkaç gün sonraya denk geldiğine dikkati çeken Mikser, "Bu vesileyle, hem Estonya'nın hem de AB'nin bu darbe girişimini çok güçlü bir şekilde kınadığını tekrar vurgulamak isterim. Aynı zamanda Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzun altını çizmek ve bu korkunç olayda sevdiklerini kaybedenlere tekrar başsağlığı dilemek istiyorum." dedi.

Mikser, çağın en büyük sorunu aşırıcılık ve terörle mücadelenin ortak çıkar alanları olduğuna işaret ederek, bu alanlarda iş birliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye ile Estonya arasında tarihe dayanan, yakın ve dostane ilişkileri "mükemmel" olarak tanımlayan Mikser, Türkiye'nin, Estonya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana dostluğun yanı sıra desteğini verdiğini vurguladı.

İki ülkenin NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Mikser, güvenlik sorunları konularında da iki ülkenin beraber çalıştığını anlattı.

Türkiye ile Estonya arasındaki ticari ilişkilerin de gayet iyi olduğunu ancak daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Mikser, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Tallinn arasında uçuşa başlamasının halkları yakınlaştırdığını kaydetti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Estonya'nın AB dönem başkanlığını üstlendiğini anımsatan Mikser, Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin, AB'ye aday ülke olmasının yanı sıra birçok alanda da ortağı konumunda bulunduğunu belirten Mikser, mevkidaşıyla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacıları da görüştüklerini ifade etti.

Mikser, "Dünyanın karmaşık ve zor krizlerinin yaşandığı yakın bölgelerden gelen 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuk Bakan Mikser, şöyle devam etti:

"Türkiye, AB'ye aday ülke olarak en yüksek demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü standartlarını uygulamak istiyor. Biz de Estonya olarak AB'nin genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Özellikle aramızda veya AB içinde sorunlar yaşandığında, bunların üstesinden hep birlikte gelmek ve ortak hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıyız. Bu ortak hedef de Türkiye'nin hızlı şekilde aday ülke statüsünden üye ülke statüsüne geçmesi."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz araştırma ve sondaj faaliyetlerinin Türkiye-AB ilişkilerini zedeleyip zedelemeyeceği, bu konuda Rum yönetimine bir çağrıda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Mikser, Estonya'nın dönem başkanlığı boyunca AB'nin tek ses olarak konuşmasını sağlamaya çalışacağını söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve katılım müzakereleri gibi ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini anlatan Mikser, "Uluslararası camia ve biz, bu sefer Kıbrıs sorununun çözümü konusunda gerçekten çok umutluyduk. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Ama bu demek değildir ki Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çalışmayı bırakacağız. Kıbrıs sorunun çözümü yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



